Ярославль, 19 сентября, 2017, 12:21 — ИА Регнум. В 2017 году планируется обеспечить жилыми помещениями 275 детей-сирот. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в комитете Ярославской областной Думы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи.

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На 1 июня 2017 в регионе 1830 детей-сирот имело право на получение жилья.

«На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в 2017 году запланированы бюджетные ассигнования в размере более чем 395 миллионов рублей, в том числе более 35 миллионов — из федерального бюджета. Для полной ликвидации очередности требуется 1,7 миллиарда рублей. Также необходимо отметить, что ежегодно в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, добавляются около 80 граждан», — сказал директор регионального департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов.

В рамках муниципального контроля сотрудники департамента имущественных и земельных отношений провели 204 проверки целевого использования помещений, предоставленных детям-сиротам. Установлено, что 21 квартира используется не по целевому назначению. Выявляются многочисленные нарушения, свидетельствующие о преимущественно низком уровне адаптации нанимателей, об отсутствии ответственности за надлежащее содержание предоставленного жилья и о неготовности к самостоятельному проживанию без дополнительного государственного сопровождения. Наиболее распространенным нарушением является задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин направил в органы власти специальный доклад о критической ситуации с обеспечением жильем детей-сирот. Он отмечает, что за первое полугодие выдано 86 квартир, что составляет 31,3% от годового плана.

«В связи с неисполнением Стратегии действий в интересах детей Ярославской области на 2012−2017 годы, в соответствии с которой каждый год должно выделяться 300 единиц жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, мной подготовлен специальный доклад о критической ситуации по этому вопросу», — сказал Михаил Крупин.

В 2016 году власти планировали дать квартиры 275 сиротам, но дали всего 172 нуждающимся. В первом полугодии дали 86 квартир, сумеет ли власть дать в этом полугодии 189 недостающих квартир?

Напомним, что 6 сентября на последнем заседании муниципалитета города Ярославля VI созыва депутаты проголосовали за предоставление муниципального жилья приезжим чиновникам. Жильё будет предоставляться с последующим правом выкупа.

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