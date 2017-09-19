Барнаул, 19 сентября, 2017, 12:38 — ИА Регнум. Председатель комитета по местному самоуправлению в Алтайском краевом законодательном собрании Борис Трофимов в ходе состоявшейся сегодня, 19 сентября, интернет-конференции не оставил никаких надежд барнаульцам, соскучившимся по выборам мэра Барнаула.

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«Вероятность возврата к выборам мэра в Барнауле невелика. Принципы избрания глав администраций муниципальных образований определены законодательством Алтайского края. Избрание осуществляется депутатами представительного органа на конкурсной основе. Изменение закона по избрание глав администраций не целесообразно. Моя точка зрения такова — главой должен быть эффективный управленец, знающий городское хозяйство, а не ангажированный политик», — заявил депутат-единоросс, отвечая на вопрос ИА REGNUM.

Напомним, привелегии выбирать главу администрации города барнаульцев лишили в 2010 году, несмотря нанеоднозначную реакцию населения на это решение и «закрытые» общественные слушания, на которые были приглашены только «свои люди».

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Взамен власти ввели, так называемый, «институт сити-менеджера». На практике это означало, что в течение 7 последних лет городской управляющий на конкурсной основе назначался городским советом, а глава, избираемый городской Думой, становился представительской фигурой.

После муниципальных выборов 2017 года местная система самоуправления претерпела еще одно изменение. Отныне в столице Алтайского края больше не будет «двухглавости»:объединение должности главы администрации города и главы города свершилось в последний день лета.