Владивосток, 19 сентября, 2017, 20:24 — ИА Регнум. С 9 по 15 сентября 2017 года во Владивостоке состоялся юбилейный, XV международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого». Смотр завоевал статус крупнейшего культурного события Приморья и сохраняет свой высокий уровень, что выражается в профессиональной организации события, яркой кинопрограмме, посещении города заметными гостями, в неизменной любви местных жителей…

Скриншот страницы pacificmeridianfest.ru Международный кинофестиваль «Меридианы Тихого»

Для каждого фестиваля особое значение имеет место его проведения, что зачастую обуславливает специфику смотра, его миссию, атмосферу и настроение всех участвующих в нем людей. Владивосток в представлении не только иностранцев, но и жителей центральной части нашей родины часто ассоциируется с чем-то очень далеким, экзотическим и даже диким. И, как правило, представляется суровый край с дискомфортным климатом. На деле столица Приморья, омываемая водами Тихого океана, по ощущению — абсолютный курорт. Морской воздух, буквально крымский рельеф с резкими спусками и подъемами, солнечная погода в бархатный сезон существенно помогают создать ощущение праздника во время «Меридианов Тихого».

Географическое расположение подсказало уникальную нишу для киносмотра: особое внимание и близость ко всему восточному воплотилась в создании конкурса фильмов стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Только во Владивостоке завсегдатаи отечественных смотров могут увидеть в одном месте лучшие новые кинофильмы из Китая, Японии, Кореи, Индии, США, Чили, Малайзии, Аргентины, Колумбии, Мексики, Австралии, конечно, России и др.

Кинопрограмма фестиваля АТР славится своей насыщенностью. В отличие от тех смотров, конкурс которых формируется под вкус одного специалиста, «Меридианы Тихого» учитывают мнения разных отборщиков, а не только программного директора Юрия Горчакова. Так, самые оригинальные фильмы обычно привносит в программу эстет и искушенный кинокритик Андрей Василенко (куратор кинопрограмм программного отдела кинофестиваля). В течение всего года, а не только за нескольких предшествующих событию месяцев, отборщики ищут фильмы, для чего посещают разные и, конечно, ключевые мировые кинофестивали. Итогом их работы становится оригинальный, очень любопытный конкурс, включающий мировые и азиатские премьеры, и удивительная внеконкурсная программа. Каждый синефил, знаток кино или просто любопытный зритель найдет фильм на свой вкус, изучив полтора десятка блоков: ретроспективы, короткометражки, анимация, неигровое кино и новинки отечественного киноискусства. В этом году, впервые не только на фестивале, но и вообще в Приморье, были осуществлены показы для слепых и слабовидящих с тифлокомментариями.

Primorsky.ru В открытии кинофестиваля принял участие Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский с супругой

Конкурсная программа юбилейного, 15-го фестиваля порадовала своим разнообразием, а решения жюри — взвешенностью. Конкурсные работы оценивали три судейские коллегии: помимо основного жюри, уже не первый год во Владивостоке работают жюри международной федерации кинопрессы FIPRESCI и организации по продвижению азиатского кинематографа NETPAC. На их суд было отдано около двадцати картин.

Эшли Ратнавибхушана (Шри-Ланка), Ратна Сарумпает (Индонезия) и Всеволод Коршунов (Россия) из жюри NETPAC присудили диплом китайскому фильму «Пластиковый Китай» режиссера Цзе-лян Ван, а приз — российской драме «Близкие» (режиссер Ксения Зуева), что делает честь отечественному кино. Традиционно русским актерам за дебютную работу вручается приз имени легендарного голливудского актера и уроженца Владивостока Юла Бриннера: награда досталась двум юным исполнителям — Диане Антосяк и Эрику Халявко-Гришину — за главные роли в фильме «Что-то не так с родителями» (режиссер Таисия Игуменцева).

Решение о судьбе призов международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ в этом году принимали кинокритики: Джованни Оттоне (Италия), Катарина Докхорн (Германия) и Алёна Сычёва (Россия), признавшие лучшим короткометражным фильмом трогательную драму «1 килограмм» из Республики Корея (режиссер Ён-джу Парк). Киножурналисты оценили смелость и деликатность режиссера — молодой девушки, взявшейся за очень болезненную тему: трагедию смерти ребенка. Героини фильма — несчастные матери, посещающие сеансы групповой терапии и рассказывающие там о своем горе.

Главная героиня уже более пяти лет не может оправиться после смерти сына, и ее поражает веселость и жизнерадостность одной из матерей. Она встречает эту странную женщину в кафе, на рынке и однажды решает заговорить с ней. Оказывается, эта хохотушка тоже живет с внутренней болью и постоянно страдает, просто у нее горе выражается иным образом. Фильм с таким сюжетом мог получиться чрезмерно эмоциональным, слезоточивым и спекулятивным, но режиссер сделала его с ювелирным мастерством — получилась очень тонкая, выразительная и трогательная психологическая драма. Отдельной оценки кинокритиков заслужили блестящие актерские работы исполнительниц главных ролей. Принимая награду, тихая девушка в короткой юбке призналась публике, что снимала фильм, переживая личную трагедию и очень непростые времена.

Лучшим полнометражным фильмом критики признали смелое, экспериментальное и во многом новаторское киноэссе «Король» из Чили (режиссер Найлз Аталла).

Хф «Теснота» , режиссер Кантемир Балагов, Россия, 2017

Судьбу основных призов определило жюри в составе: режиссера Жуана Педру Родригеша (Португалия), киножурналиста Кристофа Терхещте (Германия), куратора кинофестивалей Джейкоба Вонга (Гонконг), режиссера Квака Кён-тхэка (Республика Корея), продюсера Сёдзо Итияма (Япония) под председательством режиссёра, сценариста, продюсера Аллы Суриковой (Россия).

Гран-при и приз за лучшую женскую роль достался фильму «Теснота» (режиссер Кантемир Балагов, Россия) — одной из самых громких лент киногода, собирающей одну за другой награды разных фестивалей. Драма, затрагивающая тему межнациональных конфликтов на Кавказе, очень полюбилась зарубежной фестивальной публике (есть подозрения, что во много из-за темы) и уже получила ряд призов, в том числе приз ФИПРЕССИ на самом модном и гламурном фестивале — Каннском.

Тем русским зрителям, кто фильм еще не видел, стоит умерить завышенные ожидания: «Теснота» — хорошая, крепкая, интересная картина, но не гениальная. И звучащие в разных СМИ лестные отзывы о ленте как главном кинособытии года несколько завышены, а сама лента — перехвалена. Вызывают вопросы характеры и мотивировки героев, затянутый финал, излишняя живописность этой простой, во многом бытовой драмы. Впрочем, эти и подобные мелкие замечания совершенно не оспаривают заслуженности всех призов, в особенности — первой награды актрисы Дарьи Жовнер, воплотившей с тонким психологизмом и большим мастерством сложный, противоречивый характер молодой бунтарки.

Приз за лучшую мужскую роль разделил целый ансамбль картины «13 лет пустоты» (режиссер Такуми Сайто, Япония). Драма о похоронах отца, которого выросшие сыновья не видели 13 лет, при всех своих достоинствах (в том числе и актерской работе) отличается одной странностью: половина истории разворачивается в жанре тяжелой драмы, а вторая (следующая за титром с названием ленты) — комедии абсурда.

Постер х/ф «13 лет пустоты», режиссер Такуми Сайто, Япония, 2017

Приз за лучшую режиссерскую работу получил Владимир Дюран за камерную семейную драму «Прощай, энтузиазм» (Аргентина, Колумбия), герои которой — члены одной семьи — держат взаперти буйную мать и общаются с ней через окошко в ванной.

Специальный приз жюри был присужден дебютной работе Когонады — известного теоретика и критика кино, автора ряда видеоэссе о выдающихся мировых кинодеятелях. Его «Колумбус» (США) — настоящее эстетическое удовольствие: для достижения пластической выразительности автор использует глубокие, неординарные мизансцены, изящные композиции кадров. И вся эта эстетика абсолютно оправдана, ведь фильм, как будто являясь визитной карточкой города Колумбус, отражает любовь героини к архитектуре.

Приз за лучший короткометражный фильм ушел в Австралию — жёсткой драме о подростковой беременности, распущенности нравов и глубокой отчужденности «Шалава» (режиссер Люси Шродер).

Программа фестиваля не сводится к просмотрам. Ощущение большого праздника дарят визиты звезд мирового кино в Приморье. В разные годы Владивосток посещали: Лайза Миннелли, Эдриан Броуди, Джулия Ормонт, Кшиштоф Занусси, Режис Варнье, Ким Ки Дук. В этом году первую половину фестиваля почтила своим участием Фанни Ардан, а на закрытие «Меридианов Тихого» прилетела Настасья Кински.

Хф «Колумбус» , режессер Когонада, США, 2017

Просмотры чередуются с мастер-классами от представителей разных кинематографических профессий и творческими встречами. Каждый конкурсный сеанс завершается общением посетивших столицу Приморья членов съемочной группы со зрителями; вечером проходят пресс-конференции.

Значимую часть фестиваля составляют выездные кинопоказы и творческие встречи актеров и режиссеров с жителями Приморского края — удаленных от центра территорий, проживающие в которых люди не имеют возможности стать зрителями кинофестиваля во Владивостоке.

Примечательно, что вся организация и проведение фестиваля, в отличие от многих региональных смотров, осуществляется исключительно местными силами: вся команда (от директора до волонтеров) делает праздник именно для своего города. Организатором Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» является Приморский академический краевой драматический театр им. М. Горького, фестиваль проходит при поддержке Администрации Приморского края при содействии Министерства культуры Российской Федерации.

Каждый год приносит что-то новое, и фестиваль развивается, в чем-то меняется, но главной заслугой «Меридианов Тихого» является стабильность: неизменно в середине сентября во Владивостоке демонстрируются самые интересные киноновинки года, проходят интереснейшие встречи, впечатлений от которых не только жителям Приморья, но и столичным гостям хватает на целый год.