Все жалобы ярославцев на дороги и ЖКХ отправят… в Минспорт
Ярославль, 19 сентября, 2017, 12:09 — ИА Регнум. С забавной ситуацией столкнулись жители Ярославля, которые решили протестировать интернет-приемную на обновленном сайте мэрии города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Недавно сменился движок сайта мэрии и участники нашего чата в телеграмм-канале решили протестировать новую интернет-приемную. Каково же было удивление, когда после отправки обращения сайт выдал информацию на нормативный акт министерства спорта и сообщил о дальнейшем направлении обращения в подразделения Минспорта России» — сообщают участники движения Неравнодушный Ярославль».
«В соответствии с Федеральным законом
Общественники выяснили, что текст был заимствован с сайта Министерства спорта и спрашивают: а может быть, мэр Ярославля Владимир Слепцов действительно считает, что обращения жителей Ярославля должны отправляться в министерство спорта?
«Портал сейчас работает в тестовом режиме, и какие-то сбои возможны в начале работы любого нового проекта. Мы благодарим ярославцев за сигнал, сведения об ошибке мы передали разработчикам и она уже исправлена» — пояснили в пресс-службе мэрии.
Там добавили, что, если пользователи заметят еще какой-то недочет в работе портала, то лучше сообщить об этом напрямую в мэрию.
Напомним, обновленный сайт мэрии начал работу в конце прошлой недели.