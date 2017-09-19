Ярославль, 19 сентября, 2017, 12:09 — ИА Регнум. С забавной ситуацией столкнулись жители Ярославля, которые решили протестировать интернет-приемную на обновленном сайте мэрии города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница ВКонтакте «Неравнодушный Ярославль» Всех обратившихся направят в Министерство спорта

«Недавно сменился движок сайта мэрии и участники нашего чата в телеграмм-канале решили протестировать новую интернет-приемную. Каково же было удивление, когда после отправки обращения сайт выдал информацию на нормативный акт министерства спорта и сообщил о дальнейшем направлении обращения в подразделения Минспорта России» — сообщают участники движения Неравнодушный Ярославль».

«В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а также приказом Минспорта России «Об утверждении Регламента Министерства спорта Российской Федерации» от 24 сентября 2012 г. № 250 электронные обращения регистрируются в течение трёх дней и направляются в зависимости от содержания в структурные подразделения Минспорта России. Срок рассмотрения обращения — 30 дней с момента регистрации» — пояснялось в интернет-приемной.

Общественники выяснили, что текст был заимствован с сайта Министерства спорта и спрашивают: а может быть, мэр Ярославля Владимир Слепцов действительно считает, что обращения жителей Ярославля должны отправляться в министерство спорта?

«Портал сейчас работает в тестовом режиме, и какие-то сбои возможны в начале работы любого нового проекта. Мы благодарим ярославцев за сигнал, сведения об ошибке мы передали разработчикам и она уже исправлена» — пояснили в пресс-службе мэрии.

Там добавили, что, если пользователи заметят еще какой-то недочет в работе портала, то лучше сообщить об этом напрямую в мэрию.

Напомним, обновленный сайт мэрии начал работу в конце прошлой недели.