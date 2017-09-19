Пекин, 19 сентября, 2017, 11:44 — ИА Регнум. В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель министерства иностранных дел КНР Лу Кан обозначил позицию властей КНР по вопросу разрешения кризиса на Корейском полуострове.

Roman Harak КНДР и КНР

По словам дипломата, Китай не приемлет любые угрозы применения силы в отношении КНДР, так как это подрывает хрупкий баланс сил в регионе и противоречит мирному разрешению конфликта между Пхеньяном и Сеулом.

«В последнее время мы все чаще слышим заявления о возможном применении силы в отношении Северной Кореи. Власти КНР не допустят развязывания войны на Корейском полуострове. Позиция Пекина остается прежней: конфликт между КНДР и Южной Кореей возможно преодолеть исключительно путем мирных переговоров», — сообщил пресс-секретарь МИД КНР.

Китайский дипломат добавил, что подобные заявления лишь усиливают напряженность. Кроме того, Лу Кан подчеркнул, что Вашингтону следует играть более конструктивную роль в процессе деэскалации конфликта на Корейском полуострове, пишет «Наньцзао жибао».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, президент США Дональд Трамп провел «длинный и хороший» телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином перед своим выступлением в ООН.