Москва, 19 сентября, 2017, 11:44 — ИА Регнум. Нефть марки Brent 18 сентября начала торги на отметке $55,30 за баррель, и выросла до $55,75. После начала торгов в США цены скорректировались до $54,65, а день завершился на отметке $55,25 за бочку. В целом, котировки черного золота в течение дня оставались в диапазоне, в котором находились7−8 сентября, что позволяет констатировать, что на рынке сформировался краткосрочный «боковик», заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

ptra Нефть

«Краткосрочные новостные факторы играют на стороне «быков». Это и рост прогнозов глобального спроса на сырье со стороны ОПЕК и МЭА, и статистика от Baker Hughes, которая показала 15 сентября сокращение числа активных буровых на семь единиц до 749», — отметил эксперт.

Но и на таком благоприятном фоне Brent пока не может достичь $56 за бочку, и вернуться к значениям первой половины апреля.

19 сентября утром после краткосрочного роста в направлении $55,40 котировки нефти снизились до $55,10. Затем котировки перешли к росту, и достигнув $55,55, к 11:00 по мск скорректировались до $55,45, привел цифры Иосуб.

Сегодня поздно вечером ожидается отчет Американского нефтяного института по запасам нефти. Неделей ранее их рост составил 6,2 млн баррелей.

«Вероятный дневной диапазон торгов для сорта Brent сохранится в диапазоне $54,9-$56 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется в границах $52,90-$56,80», — считает эксперт.

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