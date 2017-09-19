Санкт-Петербург, 19 сентября, 2017, 11:49 — ИА Регнум. Конституционный суд РФ решит, правомерно ли сервисы электронной почты считаются «обладателями» пересылаемой пользователями информации, передает 19 сентября корреспондент ИА REGNUM. Сегодня КС рассмотрел дело о проверке конституционности пункта 5 статьи 2 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Поводом стала жалоба бывшего директора департамента ЗАО «Стройтрансгаз» Александра Сушкова.

Дарья Драй ИА REGNUM Конституционный суд РФ

В 2016 году его уволили за то, что он переслал часть корпоративных документов со служебного адреса на свой личный, внешний электронный ящик на платформе Mail.ru. Руководство сочло, что таким образом он разгласил охраняемую законом тайну. Сушков попытался оспорить увольнение в судах, ссылался на функции почтового оператора как представителя услуг связи, защищающего конфиденциальность переписки.

Но суды общей юрисдикции признали компанию ООО «Мэйл.ру» обладателем пересылаемой информации на основании условий публичной оферты. В итоге, суды приравняли инцидент к разглашению данных третьим лицам.

В результате, заявитель решил оспорить конституционность пункта 5 статьи 2 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». По мнению Сушкова, норма, определяющее понятие «обладатель информации», не соответствует статьям 19, 23 и 55 Конституции РФ, так как дает право лицу, оказывающему услуги электросвязи, на информацию в письмах.

Полномочный представитель правительства РФ в Конституционном суде Михаил Барщевский сравнил этот эпизод со скандалом, который разгорелся в США из-за того, что бывший госсекретарь Хиллари Клинтон пользовалась в служебных целях личными серверами электронной почты.

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Барщевский сообщил, что, когда запрос об этом деле поступил в его аппарат, его не было на рабочем месте. Ему позвонили сотрудницы и обрисовали ситуацию.

«И я слушаю и думаю: «Наконец, Хиллари Клинтон обратилась в наш Конституционный суд!». Оказалось, это наш Сушков, но суть не меняется. Если встать на позицию работодателя господина Сушкова, получается, что разницы между двумя ситуациями нет: отправить что-то по электронной почте или дать бомжу за бутылку водки отнести письмо на работу», — сказал Барщевский.

Он уточняет, что во втором случае «действия бомжа ничем не урегулированы». В первом же случае, если государство допускает существование такого вида связи, как электронная почта, и дает на это лицензию, то граждане исходят из правомерности использования этого сервиса.

«Если это так, то как за это возможно увольнять? Мы исходим из правомерности поведения наших контрагентов и третьих лиц. Это и есть правовое государство. А работодатели господина Сушкова исходят из незаконности их действий», — заключил Барщевский.

При этом восстановить заявителя на работе было бы довольно трудно, полагает он, так как «очень сложно доказывать, что дважды два четыре». Оспариваемые же нормы, по его мнению, полностью соответствуют Основному закону.

«У меня нет вообще вопросов — не только к конституционности, а и к вопросам законности. У «Мэйла» есть лицензия, значит, все вопросы, по которым есть тайна переписки, на них распространяются», — подчеркнул полпред правительства.

Полномочный представитель Совета Федерации в КС Андрей Клишас согласился, что федеральный закон соответствует Конституции, однако, по его мнению, справедливость увольнения Сушкова должна остаться в компетенции судов общей юрисдикции.

«Самое важное, мне кажется, ответить на вопрос: вправе ли частные лица, коммерческие организации устанавливать некоторые специальные правила, требования к работе с информацией, которую они считают коммерческой тайной, значимой для компании, в частности, персональные данные и так далее», — заметил Клишас.

Он заявил, что, хотя и соглашается с «презумпцией законности», упомянутой Барщевским, но специальные правила работы с данными устанавливаются повсеместно, и госслужащие знают об этом не понаслышке.

«Мы полагаем, что такие специальные требования могут быть установлены, и сотрудники обязаны эти требования соблюдать. Позиция Совета Федерации достаточно последовательна: мы привыкли работать с информацией, которая имеет особый статус, и полагаем, что как в государственных, так и в коммерческих организациях такие правила могут быть установлены, сотрудники обязаны их соблюдать, и использование, в частности, личных электронных адресов — это нарушение тех правил, которые устанавливает работодатель», — сказал Клишас.

Он подчеркнул, что оператор почтовой связи, пересылая письма, безусловно становится обладателем этой информации, хотя стоит заметить, что предоставить ее кому-либо он может только по решению суда.

«Справедливо ли уволили Сушкова — это дело суда общей юрисдикции. Они должны рассмотреть, каково содержание корреспонденции, что он действительно пересылал. Но если вы спросите меня безотносительно того, что содержалось в сообщении, вправе ли был Сушков в нарушение внутренних регламентов компании, где он работал, пересылать на свою личную электронную почту, я считаю, что он не вправе был это делать. Другое дело, что были ли соразмерны те санкции — увольнение — которые к нему применены. Это вопрос суда общей юрисдикции. Суд посчитал, что они соразмерны. Будем считать, что это справедливо», — заключил Клишас.

Решение Конституционного суда по этому делу станет известно позже.