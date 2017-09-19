Москва, 19 сентября, 2017, 11:35 — ИА Регнум. Рубль 18 сентября растерял часть позиций по отношению к доллару и евро. Курс доллар/рубль поднимался в район 58,10, а евро/рубль к 69,50. Настораживает, что это произошло на фоне стабильных нефтяных цен — Brent торгуется в районе $55,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Роман Ткачук.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Возможно, небольшое ослабление рубля является следствием снижения ключевой ставки Центробанком до 8,5%. Эту гипотезу подтверждает снижение интереса к российским облигациям со стороны инвесторов — вчера они также находились под давлением продавцов. Возможно, текущие доходности ОФЗ уже не столь интересны для carry trade», — пояснил Ткачук.

19−20 сентября внимание инвесторов сместится на заседание ФРС США. Американский регулятор даст прогноз по американской экономике, траекторию дальнейшего изменения ставки и планы «разгрузки» баланса. Тем самым он определит настроение на мировых рынках.

Скорее всего, по его мнению, на этой неделе тенденция ослабления рубля может продолжиться. Курс доллар/рубль может подняться к 58,50, а евро/рубль к 70. Некоторую поддержку российской валюте оказывает налоговый период, но этот фактор не является определяющим.

«Традиционно в конце года рубль смотрится слабо. Похоже, так будет и в 2017 году. В пользу этого говорят дефицитность бюджета, отрицательный счёт текущих операций и непростые отношения с западными странами. В конце года можно будет увидеть доллар по 60 рублей и евро по 72 рубля. Сейчас очень неплохое время для покупки валюты», — высказал свое мнение эксперт.

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