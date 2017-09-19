Ярославль, 19 сентября, 2017, 11:25 — ИА Регнум. В Ярославле АО «ЯрОблЕИРЦ» прислало жителям Дзержинского района коммунальные квитанции с недельной задержкой и завышенными суммами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили жители района.

Платежки пришли с завышенными цифрами

Дзержинский район недавно перешел на обслуживание АО «ЯрОблЕИРЦ» и жители сразу же столкнулись с рядом проблем. Квитанции приносили с большим опозданием, за электричество начислялись гораздо большие суммы, чем в прошлые месяцы. При этом жители, получив на руки такие странные квитанции, оказались в полном информационном вакууме: дозвониться до офисов организации, чтобы получить консультации, невозможно.

«Мы только начали обслуживать Дзержинский район и долго обрабатывали большую базу данных. Поэтому возникла задержка и она целиком на нашей совести. Никаких штрафных санкции к жителям за просрочку платежа не будет. База занесена, и со следующего месяца все будет нормально. С телефонами действительно возникла проблема. Люди звонят, поскольку не понимают, что делать. Мы сейчас подключаем к работе с гражданами всех свободных сотрудников. Звонки из Ярославля даже переключаются на иногородние филиалы. Делаем все возможное. Что касается счетов за электричество, то мы их не выставляем, а просто подгружаем файл, который нам передали из ПАО «ТНС энерго Ярославль». Мы подняли для проверки несколько счетов — никаких завышенных сумм не нашли. Возможно, люди путают оплату за квартиру и ОДН, но в любом случае надо разбираться индивидуально», сказала корреспонденту ИА REGNUM советник генерального директора «ЯрОблЕИРЦ» Евгения Ильинская.

Кроме того, в «ЯрОблЕИРЦ» рассказали, что из-за технического сбоя в «Управдоме Дзержинского района» ярославцы получили счета за коммунальные услуги с завышенными цифрами. В квитанциях отразились цифры, которые люди уже оплатили в прошлом месяце. Евгения Ильинская сказала, что в квитанциях, которые придут в следующем месяце, будет всё исправлено. Лишние деньги зачислятся на счёт как аванс и в следующем месяце эту сумму вычтут из счета.

При этом никакой разъяснительной работы с возмущенными и растерянными жителями не ведется. Люди не могут дозвониться в офисы ЯрОблЕИРЦ и идут туда сами. Операционисты с таким потоком не справляются, возникают огромные очереди. Но официальные СМИ правительства и мэрии проблему либо не видят, либо освещают недостаточно, сосредоточившись на праздничных гуляниях по поводу инаугурации губернатора. Брагинцы меж тем готовятся к народному бунту.