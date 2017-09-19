Берлин, 19 сентября, 2017, 11:09 — ИА Регнум. «Чем ближе выборы в бундестаг, тем оживленней и увлекательнее соревнуются немецкие телекомментаторы в том, кто больше, чаще и интереснее расскажет о грядущей кибератаке России на Германию. Нападения по интернету все ждут, но оно всё не происходит. Помощники Ангелы Меркель ежедневно вечером производят вдох облегчения: еще сутки миновали, а злобные русские хакеры так и не напали», — об этом сообщает 18 сентября корреспондент британской The Times Боян Пончевски.

Government.ru Кибербезопастность

По словам автора, немецкие чиновники убеждены, что кибервзломщики уже увели у них «16 Гб данных об электронной переписке членов бундестага, среди которых и сама фрау канцлер тоже, — теперь этот объем «компры» должен появиться обязательно на одной из пропагандистских платформ».

Ангела Меркель отныне не пользуется электронной почтой, а отправляет текстовые сообщения с защищенного телефона. В избирательной комиссии произвели аналоговое дублирование всех цифровых материалов и готовы считать бюллетени вручную.

«Эти беспрецедентные меры защиты от российского вмешательства были приняты совершенно непублично, — отмечает журналист. — Впрочем, у их авторов всегда найдется оправдание, ведь «русские хакеры» тоже не афишируют свою деятельность».

Пончевски знакомит читателей еще с некоторыми интересными деталями: «Один из помощников Меркель рассказал, что министерство внутренних дел создало специальные группы, в задачу которых входит защита избирательного процесса». В чем состоят их функции, чиновник не сообщил, однако заметил, что «при ведении кибервойны с русскими немецким специалистам помогает американская армия, чей европейский штаб находится как раз в Германии — примерно 50% всех разведывательных активов американцев в ФРГ сосредоточено на деятельности России».

По мнению корреспондента, «немцы не сомневаются, что российское вмешательство не выдумка, а реально существующая вещь. Вот только неопровержимых доказательств этому найти никак не удается. Но с другой стороны, все и так знают, что такие методы — часть внешней политики Москвы».

«Русские умеют смешивать правду с подделками и вбрасывать в СМИ так, чтобы очернить западных политических деятелей. Скорее всего, слив случится незадолго до дня голосования, но опорочить германских политиков он сможет не только на этот день волеизъявления, на гораздо более длительный период», — заключает автор.