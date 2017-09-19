Москва, 19 сентября, 2017, 11:07 — ИА Регнум. Основатель социальной сети «ВКонтакте» и «Телеграма» Павел Дуров заявил, что бывший сотрудник ООО «Телеграф» Антон Розенберг, обвинивший его в увольнении без всяких компенсаций и премий, никогда не работал в «Телеграме», пишут «Ведомости».

TechCrunch Павел Дуров

Более того, Дуров уверен, что пост бывшего топ-менеджера о конфликте с основателем мессенджера, опубликованный на Medium, шизофазичен. А сам Розенберг страдает психическими заболеваниями.

Скандал между Дуровым и Розенбергом начался 18 сентября. Розенберг опубликовал пост, в котором заявил, что много лет знал Павла и его брата Николая, а также принимал участие в разработке «ВКонтакте» и «Телеграма».

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Конфликт между ними произошел в начале 2017 года — Розенберга, по его словам, уволили из-за девушки. Причем без компенсаций и выплат. Когда он попытался оспорить свое увольнение в суде, то получил иск на 100 млн рублей за разглашение коммерческой тайны.

Поводом для встречного иска стало то, что Розенберг в Facebook местом своей работы назвал Telegram и предоставил в суд скриншоты рабочей переписки. По его словам, это послужило причиной разрыва договора между ООО «Телеграф» и Telegram Messenger LLP.

Розенберг также обвинил основателя Telegram в удалении своей переписки с момента регистрации в мессенджере в 2013 году до 14 февраля 2017 года. При этом в комментарии «Ведомостям» Дуров не стал отрицать факт знакомства с Розенбергом.

Он также заявил журналистам, что не является владельцем компании ООО «Телеграф» и эта компания не имеет никакого отношения к мессенджеру Telegram. Антон Розенберг, который называет себя бывшим сотрудником Telegram (а именно его российского юрлица — ООО «Телеграф»), также ранее заявил о планах Дурова продать мессенджер.

Он подтвердил «Ведомостям», что обещания относительно продажи действительно были, но подчеркнул, что они делались в сослагательном наклонении. По поводу продажи Дуров заявил изданию, что не рассматривает даже продажу долей в компании, не говоря уже о продаже компании целиком.

Ранее в июне Павел Дуров и его мессенджер оказались в центре скандала с Роскомнадзором. Предоставить сведения о внесении Telegram в список распространителей информации потребовал 23 июня глава Роскомнадзора Александр Жаров, обратившись к создателю мессенджера Павлу Дурову.

27 июня Жаров заявил, что Роскомнадзор не пытается получить доступ к переписке его пользователей: от администрации Telegram требуется только предоставить в Роскомнадзор пять идентификаторов для внесения в реестр организаторов распространения информации.

28 июня Дуров заявил о согласии с требованиями Роскомнадзора. «Давая согласие на внесение в реестр, мы исходим из соответствия истине заявления главы Роскомнадзора («на этом точка») и не берем на себя каких-либо дополнительных обязательств», — отметил он.

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Через очень короткое время Роскомнадзор в лице своего руководителя торжественно заверил общественность, что «в ближайшее время мессенджер будет включен в реестр» организаторов распространения информации. «Таким образом, Telegram начал работать в правовом поле Российской Федерации», — подчеркнул Александр Жаров. При этом он почему-то совсем не обратил внимания на то, что в своем ответе Павел Дуров категорически отказался выполнять любые законы, «не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram».

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Среди комментариев у пользователей интернета сейчас превалирует следующий рефрен: на потенциальном запрещении Дуров сделал отличный вирусный пиар, а Жаров ему не менее здорово помог. При этом задачи безопасности, которые должны были быть решены в процессе сотрудничества госорганов и Telegram по линии борьбы с терроризмом, не решены и больше никого не волнуют.