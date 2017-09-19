Киев, 19 сентября, 2017, 11:05 — ИА Регнум. «Украина — это вовсе не «маленькая Россия» и не часть великого русского Отечества. Но только Россия может спасти Украину, как спасла Москва до этого Сирию», — считает корреспондент французского издания Metamag Мишель Лом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Сегодня Украину полностью контролируют США, — пишет журналист. — А мы здесь, во Франции, поэтому не можем ее обсуждать, не ругаясь и не сжимая кулаков. Кажется, там снова готовится Майдан. Уже протащили через границу на украинскую территорию Михаила Саакашвили — проамериканского деятеля, становившегося президентом Грузии в результате революции роз. Решительного, политика, способного без малейших угрызений совести начать войну против мирного населения, как это было в 2008 году».

В США считают, отмечает Лом, что «Украине уже не нужен мягкий, «ни рыба ни мясо» президент вроде Порошенко. На эту должность требуется более европеизированный политик. Юлия Тимошенко — вполне подходящая кандидатура. В тандеме с Саакашвили она может горы свернуть. Недавно приезжавший в Киев спецпредставтель США по Украине Курт Волкер уже дал понять, что дни Порошенко сочтены. Оппозиционные депутаты в Раде даже не побоялись озвучить предложение действующему президенту подать в отставку. Сегодня ни для кого не секрет, что оранжевая революция 2004 года не возникла сама по себе, а была подготовлена в ЦРУ и опробована на египетском диктаторе Фаттахе аль-Сиси».

Автор подчеркивает, что «лидер соседней России не оставил эти события без внимания, выступив с предложением ввести на территорию Донбасса ооновских миротворцев».

«Нынешняя история Украины волнует нас прежде всего потому, что на ее примере мы видим, как пишется летопись современности: не народами, не объективными обстоятельствами и даже не великими политическими личностями — историю диктует военно-промышленный комплекс, который на деле является скрытым от глаз государством, имеющим свои интересы, не связанные с народными», — резюмирует автор.