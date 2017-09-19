Пекин, 19 сентября, 2017, 10:56 — ИА Регнум. Официальный представитель китайской системы геопозицирования Beidou Жэнь Чэнци подтвердил информацию о готовящихся запусках космических кораблей с навигационными спутниками Beidou-3 на борту. Сразу несколько запусков состоятся уже в ноябре 2017 года.

CNSA ИСЗ Beidou

«До конца года мы выведен на орбиту не менее пяти новых навигационных спутников, оснащенных передовыми микрочипами. В ноябре будут осуществлены два запуска, в результате чего орбитальная группировка Beidou пополнится тремя спутниками», — отметил Жэнь Чэнци.

Представитель Beidou отметил, что в 2018 году китайская навигационная система полностью покроет страны, участвующие в китайской инициативе «Один пояс, один путь». К 2020 году Beidou станет глобальной системой позиционирования, пишет «Сина синьвэнь».

Китай является третьей страной в мире, разработавшей собственную систему геопозиционирования, после США и России.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Национальная служба географической навигации КНР представила новое поколение микрочипов, которыми будут оснащены спутники китайской навигационной системы Beidou. Главной особенностью новых чипов стало позиционирование, точность которого достигает полуметра.