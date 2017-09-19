Ярославль, 19 сентября, 2017, 10:36 — ИА Регнум. В Ростове Ярославской области в рамках расследования уголовного дела об убийстве девятимесячного мальчика возбуждено уголовное дело по факту халатности со стороны должностных лиц системы профилактики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете Ярославской области.

Сайт СУ СКР по Ярославской области Следователи допрашивают сотрудников органов опеки

5 сентября 2017 года вечером семнадцатилетняя девушка покинула дом, где она проживала вдвоем с девятимесячным ребенком. Она закрыла входную дверь на замок, оставив сына в доме одного. Следствие считает, что мать не собиралась возвращаться, надеясь, что сын умрёт от голода. Ее соседи, проживающие в расположенных поблизости домах, обеспокоились судьбой матери с ребенком и 13 сентября сообщили в правоохранительные органы о тревожной ситуации. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили мальчика мертвым с признаками истощения. Мать задержали и допросили. С ее слов, ребенок был для нее нежеланным, и она тяготилась его воспитанием

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что, несмотря на имеющуюся информацию о неподобающем воспитании обвиняемой своего малолетнего сына, надлежащая проверка должностными лицами отдела опеки и попечительства управления образования администрации Ростовского муниципального района Ярославской области не проводилась, оценка результатам проведенных проверок не давалась и не были своевременно приняты меры по защите прав ребенка. В связи с изложенным следственными органами СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ) со стороны должностных лиц отдела опеки и попечительства указанного управления образования», — сказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области Кристина Гузовская.

В администрации Ростовского района сотрудники отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав в ультимативной форме отказываются комментировать ситуацию, а их начальник — заместитель главы района Надежда Сорокина — бросает трубку лишь при упоминании о смерти ребенка.

«Плохо сработали не только органы опеки, но и весь социальный блок муниципального образования. У молодой девушки были проблемы с родами, браком, содержанием ребенка. Она вначале отдавала ребенка в дом малютки, потом забирала. Первое время семья жила в частном доме, а потом отец ребенка ушел в армию. И девушка с малышом существовала лишь на пособие на ребенка. Они пропали из поле зрения социальных служб. Думаю, что это равнодушие со стороны органов власти. Правовую оценку действиям матери и органов опеки даст следствие и суд, но Уполномоченные дают клятву и обязуются руководствоваться не только законами страны, но и категориями добра и справедливости. Сейчас мы проверяем что сделано и не сделано социальными службами. К ним большие вопросы», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего и установление конкретных лиц из числа сотрудников отдела опеки и попечительства, причастных к совершению преступления. Расследование уголовных дел продолжается.