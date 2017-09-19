Розо, 19 сентября, 2017, 10:36 — ИА Регнум. Ураган «Мария» достиг максимальной пятой категории по шкале Саффира-Симпсона и обрушился 18 сентября вечером на небольшие островные государства в восточной части Карибского моря, в том числе на Доминику. Об этом сообщает сайт Национального центра США по слежению за ураганами.

tpsdave Ураган

Как сообщил премьер-министр Доминики Рузвельт Скеррит, стихия снесла крышу его официальной резиденции в городе Розо.

«Крыша улетела. Я в полной власти урагана. Дом заливает вода», — написал Рузвельт Скеррит в своем профиле в Facebook.

Сила урагана стала чрезвычайно опасна: скорость ветра достигает 260 километров в час, а порывы превышают это значение. Метеорологи прогнозируют подъем воды на 2−3 метра выше обычных приливных значений.

Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения на заморских американских территориях — Виргинских островах и в Пуэрто-Рико.

В 2015 году на Доминику обрушился шторм «Эрика». Около 80% территории страны осталось без электричества и водоснабжения, главный аэропорт был закрыт из-за наводнения, многие дороги и населенные пункты оказались затоплены.