Москва, 19 сентября, 2017, 10:25 — ИА Регнум. В США складывается совсем другая конфигурация: на примере одобрения Сенатом законопроекта, предполагающего увеличение военного бюджета и поставки на Украину летального оружия, видно, что партийные различия перестают работать, считает шеф-редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

Первое, что нужно сказать: пока это только законопроект, соответственно, очень важны подробности, как именно предполагают сенаторы его реализовывать. О какого рода вооружении идет речь, кто это будет контролировать, кто будет давать команду, может ли президент Трамп и его администрация это заблокировать и так далее и тому подобное.

Второе. Этот законопроект еще требует прохождения в Конгрессе США, а там ситуация не вполне простая. Конгрессмены-демократы уже заявили, что они готовы поддержать данный законопроект только в том случае, если это значительное увеличение военных расходов — а принимался в целом военный бюджет — будет сопровождаться аналогичным повышением бюджетов национальных программ.

Главное, третье, заключается в том, что этот повышенный военный бюджет был принят двухпартийным консенсусом, с подачи сенатора-республиканца Джона Маккейна. В данной ситуации мы видим, что партийные различия перестают работать, складывается совершенно другая конфигурация.

Сенат своим голосованием сделал две вещи. Он, с одной стороны, продемонстрировал крайне русофобскую позицию. Ведь речь идет не только о том, что на 500 млн будет поставлено Украине оружия, но и еще 100 млн выделяется на помощь балканским народам, подверженным якобы российской агрессии. Последнее вообще вызывает большое удивление, о какой агрессии идет речь? Где ее увидели эти сенаторы?

Но тем не менее факт остается фактом. Агрессивная политика русофобского содержания, если она раньше принадлежала администрациям, теперь уходит из Белого дома. Эта русофобская позиция становится монополией двухпартийного консенсуса американских законодателей. Фактически мы можем сказать, что в Сенате США поселился коллективный доктор Стрейнджлав, который готов вести настолько агрессивную политику, что я бы даже не исключал в этом случае очень серьезных конфликтов. И как бы этот коллективный доктор Стрейнджлав не вверг мир в атомную катастрофу.

Посмотрим, конечно, что будет делать президент Трамп. Явно это не совсем та политика, которую он декларировал, когда шел на выборы. И которую позже он озвучивал в некоторых своих заявлениях. Важно, как может Белый дом в данном случае сработать — а Трамп сейчас лавирует, в ряде случаев он идет на контакт с Демократической партией в противовес республиканцам.

Возможно, что в политическом салоне США найдутся здравые люди, будет обнаружен здравый смысл. И мир будет немножко все-таки более мирным. Хотя, честно говоря, уверенности в этом на фоне возрастающей агрессивности американских законодателей становится все меньше и меньше.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил в своем Facebook, что Сенат (верхняя палата парламента) США одобрил выделение на обеспечение безопасности Украины $500 млн. Финансирование украинского оборонного сектора будет проведено в рамках «бюджета Соединенных Штатов на нужды национальной обороны» в 2018 году.

Кроме того, утверждает Порошенко, в рамках финансирования сферы безопасности на Украине США впервые предоставят ВСУ ряд оборонительных средств, такие как: радиолокационные средства противовоздушной обороны, морские противоминные средства.

Читайте также: США предоставят Украине $500 млн на развитие оборонного сектора

Принятый Сенатом США законопроект об оборонном бюджете включает в себя положения, которые разрешают США поставлять ВСУ летальное оружие, усиливать ВВС и ВМС Украины и оказывать поддержку медицинским учреждениям, где содержатся раненые украинские военнослужащие.