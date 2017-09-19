Лос-Анджелес, США, 19 сентября, 2017, 10:20 — ИА Регнум. Первый постер нового фильма про Лару Крофт вызвал бурные дебаты в сети, одни поклонники сериала обратили внимание на оружие Лары, другие — на чересчур длинную шею актрисы Алисии Викандер, об этом написал 18 сентября The Hollywood Reporter.

Постер х/ф «Tomb Raider: Лара Крофт», реж. Роар Утхауг, США, 2018 г

По мнению издания сам по себе постер должен был быть довольно «безопасным» в отношении маркетинговых рисков, во-первых — это первый тизер-плакат, во-вторых — главная героиня показана спиной к аудитории.

Её лицо отражает что-то вроде смеси эмоций между легким разочарованием и мрачной решимостью. Автор заметки также отмечает, что слоган: «Ее легенда начинается» — настолько общий, что практически лишен какого-либо смысла.

Однако изображение вызвало в сети бурные дебаты. В руках новая Лара Крофт держит альпеншток — специфический инструмент, который впервые появилось в игре Tomb Raider, выпущенной в 2013 году. В случае необходимости его можно было использовать в качестве оружия.

Но больше всего внимание поклонников привлекла шея Алисии Викандер, она показалась им настолько длинной, что многие сделали предположение о том, что в данном случае имеет место чрезмерное увлечение графическим редактором.

Напомним, Лара Крофт является вымышленным персонажем, героем серии компьютерных игр под названием Tomb Raider и нескольких фильмов. Первая видеоигра Tomb Raider вышла в 1996 году. В 2006 году Лара Крофт была занесена в Книгу рекордов Гиннеса как «Самая успешная человеческая героиня видеоигры».