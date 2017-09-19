Переславль-Залесский, Ярославская область, 19 сентября, 2017, 10:03 — ИА Регнум. В Летнем саду, который начали благоустраивать по губернаторскому проекту «Решаем вместе», работы проводятся без археологического наблюдения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ru.wikipedia.org Переславль-Залееский

Летний сад в Переславле расположен в самом центре города, напротив Спасо-Преображенского собора 12 века. Он находится в границах объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой 12−17 веков», а также в охранных зонах двух других объектов культурного наследия федерального значения — «Городской вал, XII век» и «Усадьба Павловых». Решение о благоустройстве Летнего сада было принято весной на собрании жителей Переславля, когда отбирались объекты для вхождения в губернаторскую программу «Решаем вместе». Уже тогда специалисты предупреждали исполняющего обязанности мэра Владимира Волкова, что Летний сад — очень непростой объект, быстро сделать там ничего нельзя как раз из-за того, что это историческое место, где нужно согласовывать проект с Департаментом охраны объектов культурного наследия и проводить обязательное археологическое наблюдение.

В итоге под давлением общественности в проект благоустройства Летнего сада вошел раздел по обеспечению мероприятий по сохранению объектов культурного наследия федерального значения «Культурный слой, XII—XVII вв.» «Городской вал, XII в.», «Усадьба Павловых, кон. XIX — нач. XX в.» при проведении земляных, строительных мелиоративных, хозяйственных работ в ходе осуществления проекта комплексного благоустройства Летнего сада (г. Переславль-Залесский, Советская ул., д. 5). Данный раздел предусматривает спасательные археологические работы в месте, где будет устанавливаться памятник Дмитрию Переславскому, а также археологическое наблюдение при производстве строительных работ. С разделом по археологии проект благоустройства парка был согласован с Департаментом охраны объектов культурного наследия.

14 сентября в Летнем саду появилась тяжелая строительная техника. Грейдер начал ровнять дорожки и собирать мусор. Также начались работы по демонтажу старых бетонных оснований от аттракционов. Однако никакого археологического наблюдения организовано не было. На объекте находятся лишь рабочие двух подрядных организаций — ООО «Дорстрой» и МУП «Комплекс». Их представители заявляют, что они ничего об археологическом наблюдении не слышали.

Жители города обратились в полицию с заявлением о нарушении закона об охране культурного наследия, а также с требованием приостановить работы до организации археологического наблюдения. Будут ли выполнены эти требования, неизвестно. Представители заказчика — МКУ «Центр развития» — на составление протокола в Летний сад не явились, хотя подрядчики звонили туда и просили прибыть на место для разбирательств. Поступили обращения с требованием провести проверки также в Департамент охраны объектов культурного наследия и в Переславскую межрайонную прокуратуру.

Искусствовед, член ВООПИик Александра Андреева так комментирует ситуацию в Летнем саду:

«Проведение земляных работ на территории памятника археологии без археологического наблюдения — это нарушение, печальное не только преступлением законодательства, но и тем, что культурному наследию Переславля наносится непоправимый урон. Мы можем потерять страницы нашей истории, ведь вандализм под маской благоустройства происходит непосредственно у городского вала 12 века. Необходимо остановить работы до выяснения обстоятельств происходящего.»

«Ни один здравомыслящий человек не будет отказываться от благоустройства Летнего сада. Но делать это можно по-разному. К сожалению, пока прослеживается тенденция совершенно безразличного отношения к месту, где идут работы — двор ли это или место с восьмивековой историей. Действия в Летнем Саду задели очень многих переславцев, как это ни удивит наших приглашенных со стороны руководителей, которые видят в таком интересе лишь досадную помеху. Поэтому граждане воспользовались своим правом информировать специально уполномоченные органы, которые имеют право применить к нарушителям соответствующие меры» — считает Елена Шадунц, научный сотрудник Переславского музея-заповедника

Вот что рассказал корреспонденту ИА REGNUM Иван Фролов, член Общественного совета при департаменте охраны ОКН ЯО, заместитель Председателя ЯОО ВООПИК (Иван Фролов является одним из авторов раздела об обеспечении сохранности культурного наследия в проекте благоустройства Летнего сада):

«Разработанный нами раздел об обеспечении сохранности объектов культурного наследия к проекту благоустройства Летнего сада сдан заказчику в конце июня, в июле на него заказчиком получено положительное заключение ИКЭ, в августе документация передана на согласование в департамент охраны культурного наследия Ярославской области, где это согласование получила. В августе же прошел первый конкурс на благоустройство сада, из публичных данных следует, что его выиграло ООО Дорстрой. Нами направлено уведомление в ООО Дорстрой и заказчику работ о том, что раздел является неотъемлемой частью проекта. ООО Дорстрой убедились в нашей правоте, обратившись в ДООКН ЯО, где им подтвердили необходимость проведения археологических работ. К слову, ни за разработку раздела, ни за экспертизу заказчик до сих пор не заплатил, хотя на руках есть акты сдачи-приемки, подписанные обеими сторонами. Нами в установленном законом порядке направлена претензия в адрес заказчика, ответ на которую мы до сих пор не получили. Акт подписан 18.07.2017, так что всем ‑ и заказчику работ, и подрядчику — ООО Дорстрой — все прекрасно известно. Почему охранные археологические работы на памятниках археологии федерального значения — Земляные валы и Культурный слой города — не ведутся — думаю, вопрос к прокуратуре и ДООКН ЯО» — пояснил Иван Фролов.

Руководитель проектного офиса «Решаем вместе» Евгений Чуркин по ситуации с Летним садом в Переславле пояснил, что офис контролирует только этап подачи и отбора заявок, а также итоги работ по объектам. Вся ответственность за ход работ лежит на заказчике.

Через два дня после начала работ на сайте администрации города появилась официальная информация о том, что на археологическое наблюдение заключен договор с институтом археологии Российской Академии Наук. Однако, если такой договор заключен, должен существовать археолог, который получил до начала работ открытый лист на археологическое наблюдение в Министерстве культуры. О начале работ держатель открытого листа должен уведомить Департамент охраны культурного наследия. В Департаменте 18 сентября пояснили, что уведомления о начале работ в Летнем саду в Переславле не поступало. Зато поступило обращение от граждан о нарушении законодательства при проведении работ по благоустройству Летнего сада, и по этому обращению уже начата проверка.