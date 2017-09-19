Ухань, Китай, 19 сентября, 2017, 10:02 — ИА Регнум. В Ухане состоялась торжественная церемония, посвященная закладке нового исследовательского судна КНР «Шэньхай-1», что в переводе с китайского языка означает «глубокое море». Главной задачей нового исследовательского судна станет сопровождение батискафа «Цзяолун» и участие в глубоководных экспедициях китайских ученых.

Oosif.ru Батискаф Цзяолун

В церемонии принял участие замглавы Государственной океанической администрации КНР Сун Шусян, который в ходе своего выступления подчеркнул, что «Шэньхай-1» является блестящим примером инженерного гения китайских специалистов. Кроме того, по словам высокопоставленного чиновника, новое исследовательское судно позволит в полной мере использовать все технические возможности глубоководного аппарата «Цзяолун», пишет «Синьхуа».

Батискаф «Цзяолун» был принят в эксплуатацию в 2010 году, аппарат способен погружаться на глубину более 7 тыс. метров. Ранее глубоководный аппарат транспортировался устаревшим исследовательским судном «Сянянхун».

В 2015 году Национальная комиссия развития и реформ КНР одобрила проект строительства нового носителя для «Цзяолуна». Строительством «Шэньхай-1» займется судостроительная компания Wuchang Shipbuilding Industry Group Co. Длина корабля составит 90,2 метра, ширина — 16,8 метра. Дальность хода составит около 14 тыс. морских миль.

Корабль будет спущен на воду в августе 2018 года, ввод в эксплуатацию намечен на март 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 2 июня пилотируемый глубоководный батискаф «Цзяолун» успешно совершил двадцатое погружение ко дну Марианской впадины — самого глубокого океанического желоба в мире. Погружение в Марианскую впадину является заключительным этапом 38-й океанической экспедиции КНР, начавшейся в феврале 2017 года.