Москва, 19 сентября, 2017, 09:46 — ИА Регнум. Литва сделала провокацию из стандартной ситуации с самолетами Ил-76, вновь обвинив Россию во всех смертных грехах, считает заместитель главного редактора ИА REGNUM Игорь Павловский.

Nicolas Raymond Литва

«Абсолютно стандартная ситуация: самолет, обходя грозовой фронт, ушел в сторону Литвы, причем запросив разрешение, а Литва из этого сделала провокацию, объявив о нарушении границы. В последнее время Литва постоянно по любому поводу обвиняет Россию во всех смертных грехах.

У меня искреннее ощущение, что Литва — это такое своеобразное государство-инвалид. Как инвалид не может без приспособлений механических, чтобы нормально функционировать, так и Литва не может функционировать без России. То есть, убери завтра Россию, и миссия Литвы, цель Литвы как государства просто пропадет.

То есть ей будет не с кем воевать, некому противостоять, не от кого будет защищать западный мир. Поэтому, чтобы не оказаться ненужными, им необходимо постоянно придумывать провокации, соответственно, против себя. Вот и все».

Напомним, ранее очередной скандал Литва начала на фоне стратегических учений «Запад-2017». Два российских Ил-76 выполняли плановый перелет из Таганрога Ростовской области в Черняховск под Калининградом. Обходя грозовой фронт над Балтийским морем, Ил-76 запросили диспетчера в Вильнюсе. Получив разрешение, самолеты отклонились от курса в сторону воздушной границы Литвы и затем вернулись на основной маршрут.

Инцидент произошел 16 сентября, и, по данным Минобороны РФ, двое суток от литовской стороны не было никаких обращений по этому поводу. Однако 18 сентября МИД Литвы вызвал посла РФ Александра Удальцова и вручил ему ноту протеста с требованием дать объяснения по поводу нарушения Ил-76 воздушного пространства страны.

Минобороны РФ расценило претензии литовской стороны о якобы намеренном нарушении российскими самолетами воздушного пространства именно в рамках учения «Запад-2017» как политизированные и не соответствующие действительности.

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Напомним, стратегические учения «Запад-2017» начались 14 сентября на территории Белоруссии и трех российских полигонах. Частично учения пройдут возле литовской границы. В ряде стран в связи с этими учениями началась паника.

Например, литовская разведка предположила, что в сценарий учений включат «вооруженный конфликт с НАТО». А на Украине заявили, что Россия введет на территорию Белоруссии свои войска, а потом «не выведет» их полностью.