Волгоград, 19 сентября, 2017, 08:56 — ИА Регнум. Долевое строительство жилья в Волгограде снова стало источником наживы для недобросовестной компании. Среди пострадавших — собственники жилья, вложившие деньги в покупку квартир в одном из многоквартирных домов, расположенного по улице Вучетича в Красноармейском районе областного центра, передаёт ИА REGNUM 19 сентября.

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В настоящее время застройщиком, которым является ООО «Универсал-Строй», занялось следствие. Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при долевом строительстве многоэтажки было возбуждено по материалам прокурорской проверки.

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Всего к возведению объекта были привлечены более 31 млн рублей участников долевого строительства. Сдать дом в эксплуатацию компания обещала во втором квартале 2016 года, однако срок был перенесён на 1,5 года. Получить свои квартиры дольщики смогут не раньше четвёртого квартала 2017 года. Вместе с тем, проверка показала, что объемы выполненных работ на объекте были завышены. Сумма оказалось значительной — более 7 млн рублей.

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Расследование мошенничества займутся сотрудники следственного отдела СУ УМВД России по Волгограду. Если вина сотрудников компании будет доказана, они могут оказаться за решёткой на срок до четырех лет. Такое максимальное наказание предусмотрено ч. 1 ст. 201 УК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Волгограде на стадии расследования находятся ещё пять уголовных дел о мошенничестве при долевом строительстве. Под следствие попали руководители организаций-застройщиков ЗАО «Юниж-Строй», «СК «Волго-строй-инвест», ООО «Орион», ООО «АхтубаСитиПарк», «Алфавит».

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За два года недобросовестные компании смогли «заработать» на волгоградских дольщиках более 1 млрд рублей. Так, в 2015 году нецелевое использование денежных средств дольщиков было выявлено у пяти застройщиков на общую сумму 388 млн рублей, в 2016 году — у шести компаний на сумму 628 млн рублей.

Обманутые дольщики не теряют надежды вернуть либо свои деньги, либо получить приобретенное жильё. Чтобы достучаться до властей они выходят на митинги, пишут письма президенту. Некоторые результаты уже есть. По информации местных чиновников, работа по всем проблемных домам в Волгограде уже ведётся: по 26 из 46 домов подготовлены «дорожные карты» — есть понимание механизмов, определены добросовестные застройщики, намечены сроки ввода. 14 долгостроев будут введены в эксплуатацию уже в 2017 году, остальные — до конца 2019 года.