Берлин, 19 сентября, 2017, 08:40 — ИА Регнум. С резкой критикой в адрес правительства и канцлера ФРГ Ангелы Меркель обратилась председатель фракции «Левой» партии в бундестаге Сара Вагенкнехт, пишет Das ZDF.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

В ходе своего выступления перед избирателями в Бонне 18 сентября она раскритиковала предвыборный плакат Христианско-демократического союза (ХДС), главой которого является Меркель, где написано: «Для Германии, где мы живем хорошо и счастливо».

«На плакате написано одно, но политика правящей коалиции в последние годы говорит нам обратное, — отмечает Вагенкнехт. — Это нагло и лицемерно выступать с таким лозунгом.

Я не думаю, что подавляющему большинству жителей Германии действительно нравится жить в стране, где на многих рабочих местах их поджидает опасность, школы ветхие, в старости — бедность и многое другое».

Плакат ХДС, на котором написано «За хорошую зарплату, за хорошую работу!», она расценила как плакат, который отражает, что «Меркель находится за гранью реальности».

Она напомнила, что каждый пятый работник в Германии имеет минимальную заработную плату.

Вагенкнехт сделала вывод, что «Меркель не заслуживает продления срока: ей пора уже на пенсию».

Напомним, выборы в бундестаг состоятся 24 сентября. Согласно социологическим опросам, «Левая» партия может стать третьей силой в бундестаге после Союза ХДС/ХСС (правящей коалиции Христианско-демократического союза и Христианско-социалистического союза) и СДПГ (Социал-демократической партии Германии).