Горно-Алтайск, 19 сентября, 2017, 08:29 — ИА Регнум. В Республике Алтай сменилось руководством в комитете, курирующем физкультуру и спорт. Кроме того, глава региона Александр Бердников подписал указ, в соответствии с которым произошло реформирование этого комитета — если ранее он помимо вопросов развития спорта занимался реализацией государственной молодежной политики, то теперь эти функции переданы в министерство образования.

Правительство Республики Алтай Заури Казакпаев

Новым руководителем «облегченного» комитета назначен заслуженный тренер Республики Алтай Заури Казакпаев. Он сменил на этом посту Сергея Грушина, который руководил ведомством с декабря прошлого года.

«Больше внимания нужно уделять игровым и зимним видам спорта. Необходимо провести мониторинг, как организована работа спортивного сегмента в муниципальных образованиях», — отметил губернатор, представляя коллективу комитета нового руководителя. Он подчеркнул особую значимость обеспечения доступности спортивных объектов для населения в сельской местности.

Заури Казакпаев родился 26 марта 1972 года в селе Яконур Усть-Канского района, окончил Омский государственный институт физической культуры. Работал тренером-преподавателем в Усть-Канском и Майминском районах, заместителем главы Усть-Канского района, директором Детско-юношеской спортивной школы. С 2015 года — тренер Специализированной детско-юношеской школы по зимним видам спорта. В июле 2017 года его назначили директором Детско-юношеской конноспортивной школы имени А.И. Ялбакова.