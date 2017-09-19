Москва, 19 сентября, 2017, 08:11 — ИА Регнум. Госкорпорация «Роскосмос» планирует сократить сроки реализации космического эксперимента «Магнитный 3D биопринтер» на российском сегменте МКС. Об этом 18 сентября сообщается на сайте компании.

Bioprinting.ru Магнитный 3D биопринтер

«С применением методологии производственной системы Роскосмоса были определены зоны оптимизации, а предложенные командой проекта идеи позволили выявить резервы по сокращению сроков эксперимента почти на три года», — говорится в сообщении.

Основной целью эксперимента стало испытание нового способа биофабрикации трехмерных тканевых конструкций в условиях невесомости. Отмечается, что на сегодняшний день все биопринтеры работают по принципу аддитивного, т. е. послойного производства, а в космосе есть возможность применить другой подход — «формативное» производство тканевых конструктов и органоидов.

Новый магнитный биопринтер позволит создавать органоиды в условиях невесомости, в том числе чувствительные к радиации. Результаты эксперимента позволят изучить возможности создания более сложных анатомических структур, с помощью которых можно будет разработать систему защиты космонавтов от космической радиации.

Также отмечается, что работа по эксперименту требовала не менее четырех лет. Для сокращения сроков реализации проекта были подключены дополнительные подразделения РКК «Энергия» и Роскосмоса.