Вашингтон, 19 сентября, 2017, 08:11 — ИА Регнум. Легитимность выборов президента США в 2016 году можно будет поставить под сомнение, если появится новая информация о том, что русские вмешались в выборы сильнее, чем в настоящее время известно, заявила 18 сентября бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон в эфире национального общественного радио США.

C-SPAN Хиллари Клинтон

Причем «российский фактор» в американских выборах — один из нескольких, который, по мнению Клинтон, может привести к пересмотру итогов выборов.

«Я не знаю, есть ли какой-либо законный конституционный способ сделать это. Думаю, вы вправе задаться таким вопросом», — сказала Клинтон.

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Она также заявила, что поведение Трампа во время избирательной кампании и на посту президента обусловлено тем, что он все время ведет поиск виновных. Например, по версии Клинтон, во время предвыборной гонки Трамп обратился в Россию за поддержкой.

«Есть примеры во время кампании, когда он публично позвонил в Россию, чтобы взломать мои личные письма», — заявила Клинтон.

В ходе интервью ведущий программы на радио Терри Гросс дважды уточнил у Клинтон, можно ли полностью исключить вопрос о легитимности выборов, на что Клинтон сказала, что полностью это сделать не получится, однако на данный момент она не знает механизма, в соответствии с которым выборы в США можно признать нелегитимными.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, своей главной ошибкой во время избирательной кампании 2016 года Хиллари Клинтон считает использование личной электронной почты для передачи конфиденциальных сведений.