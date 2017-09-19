Куйбышев, Новосибирская область, 19 сентября, 2017, 10:19 — ИА Регнум. Власти Новосибирской области вновь обратили внимание на завершение реконструкции насосно-фильтровальной станции в городе Куйбышеве, которую не могут сдать в эксплуатацию уже более десяти лет из-за вмешательство коррупционных факторов, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Губернатор региона Владимир Городецкий потребовал от руководства Куйбышевского района и Куйбышева наконец-то определиться с подрядчиком для последнего этапа реконструкционных работ. У администрации города есть вся проектно-сметная документация для того, чтобы включить объект в план-график конкурсных процедур для определения исполнителя.

sajinka2 Коррупция

«Чем позже объявите конкурс, тем жёстче будут сроки исполнения последней стадии проекта», — подчеркнул Городецкий на традиционном аппаратном совещании правительства региона 18 сентября.

По данным, которые ИА REGNUM предоставили в правительстве Новосибирской области, второй этап работ на куйбышевской НФС предусматривает реконструкцию станции I подъёма, строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, реконструкцию существующего здания НФС, строительство ливневой канализации, благоустройство территории. Ориентировочная сметная стоимость реконструкции второго этапа через администрацию города Куйбышева — 136 млн рублей.

Ещё в августе, инспектируя ход пусконаладочных работ на насосно-фильтровальной станции, губернатор поставил задачу завершить вторую очередь реконструкции водозабора в первом квартале 2018 года. По словам главы региона, с марта питьевая вода у куйбышевцев должна соответствовать требованиям ГОСТ. Постепенно питьевую воду соответствующего качества жители населённых пунктов Куйбышевского района начали получать с 1 сентября — была запущена первая очередь станции.

Именно куйбышевская насосно-фильтровальная станция является примером многомиллионного мошенничества, в результате которого население многие годы оставалось без чистой питьевой воды. Ситуация привлекла внимание правоохранительных органов, и несколько человек уже получили реальные сроки. Приговор вынесен в отношении бывшего генерального директора подрядной строительной организации и директора организации, поставлявшей насосное оборудование. С 2007 по 2010 год в рамках реализации областной целевой программы «Обеспечение населения Новосибирской области питьевой водой на 2008−2012 годы» генеральный директор и директор двух организаций присвоили бюджетные деньги, которые должны были пойти на оплату насосного оборудования. Деньги проводились через фирму-однодневку, через которую было приобретено насосное оборудование на сумму свыше 3,5 млн рублей, а заказчику к оплате были выставлены счета на сумму свыше 25,5 млн рублей. В итоге ущерб, причинённый Новосибирской области, составил более 22 млн рублей. В ходе расследования уголовного дела ущерб был возмещен в полном объеме, а осужденные получили по три года лишения свободы условно каждому с испытательным сроком два года.

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По результатам незавершенной реконструкции насосно-фильтрованной станции в Куйбышеве уголовные дела были возбуждены в отношении еще нескольких человек, в том числе заместителя главы администрации района Валерия Конева. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Как гласит обвинение, Конев, являясь начальником управления строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта и будучи ответственным за ход проведения работ и исполнение заказчиком-застройщиком своих функций при реконструкции насосно-фильтровальной станции в Куйбышеве, принял работы, не соответствующие фактически выполненному объему и стоимости, что повлекло необоснованное расходование бюджетных средств в сумме свыше 15 млн рублей.

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Глава Куйбышевского района Виктор Функ также обвиняется в превышении должностных полномочий при планировании, строительстве и проведении расчетов за работы по возведению насосно-фильтровальной станции в городе.

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Станция в Куйбышеве, которая входит в областную целевую программу «Обеспечение населения Новосибирской области питьевой водой на 2008−2012 годы», строится уже более десяти лет, но до сих пор не начала работать. При этом она уже названа устаревшей и не способной обеспечить жителей города качественной питьевой водой. По различным данным, на ее строительство уже ушло несколько сотен миллионов рублей. Отметим, что в городе Куйбышеве — более 44,6 тыс. человек. И многие жители города, проживающие в благоустроенных квартирах с центральным водопроводом, вынуждены ходить к двум-трем городским колонкам, вода в которых отвечает санитарным нормам.