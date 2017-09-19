Астрахань, 19 сентября, 2017, 07:42 — ИА Регнум. В Астраханской области донести до президента РФ Владимира Путина свои чаяния и проблемы пожелали 45 астраханцев. Именно такое количество обращений поступило на «Прямую линию» с главой российского государства, которая состоялась в середине июня. Они касались, в частности, газификации региона, предоставления земельных участков многодетным семьям, мусорной проблемы, общественного транспорта, снабжения питьевой водой. Что уже сделано, а что ещё предстоит решить, обсудил на рабочем совещание с членами регионального правительства, представителями отраслевых министерств и глав некоторых муниципалитетов глава Астраханской области Александр Жилкин, передаёт ИА REGNUM 19 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Читайте также: Зелёная папка от Путина: что ответил глава Астраханской области?

Так, было отмечено, что некоторые жалобы решены оперативно, другие требуют некоторого времени для полноценного урегулирования. В частности, председатель правительства Астраханской области Расул Султанов доложил, что ситуация с общественным транспортом поставлена на контроль, проблема с вывозом мусора нормализована. Есть положительные решения и по обращениям, касающимся снабжения качественной питьевой водой и газификации в ряде населённых пунктов региона.

Газификация всей Астраханской области — ещё один важный вопрос, затронутый жителями региона в обращениях к Путину — полностью завершится в ближайшие два года, сказал Жилкин. На данный момент регион газифицирован на 87%. По оставшейся части работ уже даны поручения сформировать график и строго контролировать его исполнение.

Ранее по теме: В Астрахани не хватает земельных участков для многодетных семей

Уже до конца 2017 года должна разрешиться трудная ситуация, которая сложилась с предоставлением земельных участков многодетным семьям. Такую задачу поставил глава региона и поручил курировать ее исполнение председателю правительства Астраханской области Расулу Султанову. При этом в обязательном порядке все выделяемые участки должны быть инфраструктурно обустроены.

Читайте также: Почти 3,5 млрд рублей вложит Астраханская область в газификацию сёл

Исполнение решений по всем вопросам губернатор пообещал проконтролировать лично, отметив, что необходимо «выстраивать систему» и работать на предупреждение возникновения аналогичных ситуаций, а не просто решать конкретную проблему.

Как сообщало ИА REGNUM, папку с вопросами от астраханцев, принявших участие в «Прямой линии», президент РФ Владимир Путин передал Александру Жилкину в рамках состоявшейся 22 августа в Сочи рабочей встречи, поручив лично взять под контроль их исполнение.

Подробнее: Путин попросил губернатора Астраханской области работать поинтенсивнее

Добавим, что в начале сентября областная администрация заявила о том, что газификация Астраханской области продолжается уверенными темпами. В рамках программы «Газификация регионов РФ» ведётся строительство газопровода-отвода «Макат — Северный Кавказ — Хошеутово — Вольное — Харабали», предназначенного для газификации северных районов Астраханской области.

В настоящее время работы по строительству объекта ведутся опережающими темпами. Из 79,6 км, предусмотренных проектом, сварено в нитку и уложено 78,9 км трубы. Производится монтаж крановых узлов на отводах к газораспределительным станциям. Завод-изготовитель уже начал подготовку оборудования для их монтажа. Работы планируется осуществить в IV квартале 2017 года, а завершение всего комплекса работ по строительству газопровода-отвода, включая проведение пусконаладочных работ, запланировано на I квартал 2018 года.