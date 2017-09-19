Москва, 19 сентября, 2017, 07:45 — ИА Регнум. До конца 2018 года будет представлена новая модель аварийно-спасательного скафандра «Сокол-М» для экипажа космического корабля «Федерация». Об этом 19 сентября сообщил генеральный директор — главный конструктор НПП «Звезда» Сергей Поздняков, передают «Известия».

Zvezda-npp.ru Скафандры Сокол-М

"К концу следующего года мы должны представить заказчику в лице ракетно-космической корпорации «Энергия» опытный образец нового аварийно-спасательного скафандра, а также всю необходимую документацию, — приводит издание слова Позднякова.

Он также добавил, что при изготовлении скафандров будет использоваться новый материал и гермомолнии, которые дадут возможность быстро надевать или снимать скафандр. Кроме того, модели будут универсальными и подойдут космонавтам с разной комплекцией.

Новый аварийно-спасательный скафандр «Сокол-М» заменит скафандры «Сокол-КВ2», которые сейчас применяются для полетов российскими космонавтами, а также иностранными астронавтами, которые летят на кораблях «Союз».

Отмечается, что основным требованием к скафандру «Сокол-М» является обеспечение выживания космонавта в скафандре в течение двух часов при разгерметизации корабля. Это соответствует одному витку космического корабля «Федерация» вокруг Земли и времени спуска на поверхность.

Предприятие ведёт работы над новым скафандром уже несколько лет. Отмечается, что перед сдачей заказчику имеющаяся модель может претерпеть мноногисленные изменения, в том числе техническую часть и цветовую гамму. Сейчас рабочие экземпляры скафандра имеют оранжевый цвет.

Напомним, эксплуатация аварийно-спасательных скафандров является обязательной для использования космонавтами. Скафандры использовались в СССР и США с самого начала космических полётов.