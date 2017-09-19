Киев, 19 сентября, 2017, 07:45 — ИА Регнум. $500 млн выделят США на обеспечение безопасности Украины, написал 18 сентября президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

По его словам, финансирование украинского оборонного сектора будет проведено в рамках «бюджета Соединенных Штатов на нужды национальной обороны» в 2018 году, который был одобрен Сенатом (верхней палатой парламента) США.

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Порошенко отметил, что в рамках финансирования сферы безопасности на Украине США впервые предоставят ВСУ ряд оборонительных средств, такие как: радиолокационные средства противовоздушной обороны, морские противоминные средства. Помимо этого, Украина получит несколько кораблей прибрежного действия и береговой охраны.

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Также президент Украины подчеркнул, что принятый Сенатом США законопроект об оборонном бюджете включает в себя положения, которые разрешают США поставлять ВСУ летальное оружие, усиливать ВВС и ВМС Украины и оказывать поддержку медицинским учреждениям, где содержатся раненые украинские военнослужащие.

Напомним, ранее командование ВМС Украины заявило о достижении договоренности с США о покупке устаревших американских патрульных катеров класса «Айленд» из состава Береговой охраны США. По мнению украинского командования, «даже те катера, которым уже по 20 лет, боеспособны».