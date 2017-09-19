Розо, 19 сентября, 2017, 07:47 — ИА Регнум. Ураган «Мария» обрушился на остров Доминика в Карибском море, где проживают около 72 тыс. человек, пишет 19 сентября Der Spiegel.

tpsdave Ураган

Порывы ветра достигают 260 км/ч, по шкале Саффира — Симпсона урагану присвоена пятая категория опасности.

Согласно данным Национального центра США по слежению за ураганами, ураган считается «потенциально катастрофическим».

Сообщается, что ветер снес крышу резиденции премьер-министра Доминики, само здание наполовину затоплено, сам он был спасен сотрудниками служб безопасности. Премьер-министр призывает жителей острова искать временное убежище.

На острове Мартиника, недалеко от Доминики, введен комендантский час, мобилизованы более 1,5 тыс. сотрудников служб безопасности.

На острове Гваделупа, который подвергся наводнениям и оползням, началась временная эвакуация местных жителей.

Сотрудники Национального центра США по слежению за ураганами отмечают, что ураган «Мария» идет по маршруту урагана «Ирма».

Власти Пуэрто-Рико и острова Сен-Мартен уже предупредили жителей о возможном наступлении очередного разрушительного урагана.

Напомним, ураган «Ирма», порывы ветра которого достигали 300 км/ч, стал самым мощным и продолжительным ураганом за всю историю наблюдения на Карибских островах.

Как сообщает ИА REGNUM, 7 сентября ураган «Ирма» ударил по островам Карибского бассейна Сен-Мартен и Сен-Бартелеми. 10 сентября ураган дошел до Флориды. Его жертвами стали около 30 человек, разрушено 95% инфраструктуры.