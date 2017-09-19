Киев, 19 сентября, 2017, 07:33 — ИА Регнум. Увеличение финансирования украинской армии принесло свои плоды, заявил 18 сентября в интервью CNN министр финансов Украины Александр Данилюк.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Армия Украины

«У нас сильная армия, которая остановила Россию и не позволяет ей продвинуться дальше», — говорит министр.

По словам Данилюка, Украина выделяет около 5% ВВП на финансирование армии и сил безопасности, что даёт результаты. По заявлению министра, украинская армия остановила Россию и не позволяет ей продвинуться дальше.

Политик также отметил, что Киев концентрируется на проведении реформ на Украине, чтобы экономика страны окрепла.

В этот же день на своей странице в Facebook Александр Данилюк заявил, что Украина в будущем перестанет сотрудничать с Международным валютным фондом. А пока в марте 2015 года МВФ утвердил для Украины кредитную программу в размере 17,5 млрд долларов сроком на четыре года.

В рамках данной программы Украина получила уже четыре кредитных транша на сумму более 8,38 млрд долларов. Данилюк отметил, что шестая программа с МВФ станет последней, так как Украина может стать экономически и финансово самодостаточной.

Напомним, что 5 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел РФ подготовить проект резолюции в Совет Безопасности ООН о введении миротворцев в Донбасс для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ.