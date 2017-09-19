Якутск, 19 сентября, 2017, 07:07 — ИА Регнум. Курс рубля по отношению к доллару США нужно опускать. Такого мнения придерживается кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов, который согласен с мнением главы Сбербанка Германа Грефа, уверенного, что такая мера наращивает потенциал малого и среднего бизнеса в России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Читайте также: Греф: Ослабление рубля создает привлекательные условия для малого бизнеса

«Согласен! Ослабление рубля повысит конкурентоспособность наших предприятий малого и среднего бизнеса, а также крупных предприятий и регионов, экспортирующих свою продукцию», — пояснил эксперт.

По его мнению, реальный курс рубля должен составлять 70−75 рублей за доллар. Юрий Данилов также подчеркнул, что за 8 месяцев 2017 года рубль укрепился на 12,5% к 2016 году.

Читайте также: Ключевая ставка Центробанка России «должна быть снижена до 4−6%»

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года Юрий Данилов высказывал мнение, что снижение курса доллара выгодно разве что для жителей России, которые ездят отдыхать за границу, но не для экономики страны. Реальная цена доллара, отмечал он, тогда составляла 75−80 рублей.

Напомним, на съезде общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», который состоялся 18 сентября, Герман Греф высказал мнение, что в России сложились привлекательные условия для наращивания потенциала малого бизнеса, и ослабление курса рубля наращивает его потенциал.

Читайте также: «Ситуация для страны очень опасная» — о падении курса доллара