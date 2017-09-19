Нью-Йорк, США, 19 сентября, 2017, 05:38 — ИА Регнум. Вторая встреча российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в Нью-Йорке состоится 19 сентября в 17:00 (время местное) в отеле Palace, сообщили в пресс-службе Государственного департамента.

Mid.ru Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон

«В 17:00 по местному времени госсекретарь Тиллерсон встречается с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в отеле Palace в Нью-Йорке», — говорится в анонсе.

Отметим, встреча глав внешнеполитических ведомств 19 сентября будет уже второй в ходе текущего визита Лаврова в США. Предыдущая состоялась 17 сентября.

В ходе переговоров оба высокопоставленных дипломата «подтвердили приверженность сокращению насилия и созданию условий для дальнейшего продвижения женевского процесса в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254».

На этой российско-американской встрече стороны обсуждали сирийский и украинский конфликты, ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

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