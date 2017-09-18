Ереван, 19 сентября, 2017, 02:04 — ИА Регнум. Глава МИД Армении Эдвард Налбандян допустил возврат территорий Азербайджану, но только тех, в случае возврата которых урон системе безопасности Нагорного Карабаха нанесен не будет.

Photolure Эдвард Налбандян

«Речь идет о тех территориях, в случае возвращения которых урон системе безопасности нанесен не будет и нагорно-карабахское урегулирование не будет поставлено под угрозу», — сказал Налбандян на открывшейся сегодня, 18 сентября, в Ереване VI всеармянской конференции «Армения — Диаспора» (цитата по azatutyun. am).

Налбандян, однако, не пояснил, о возврате каких именно территорий идёт речь. В конце августа американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Ричард Хогланд перед уходом с должности опубликовал шесть элементов урегулирования конфликта, которые, по его словам, необходимы для достижения устойчивого согласия в Нагорном Карабахе.

В одном из этих пунктов Хогланд утверждал, что «оккупированные» территории вокруг Нагорного Карабаха должны быть возвращены под контроль Азербайджана. По словам дипломата, территория же в пределах границ бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, которая не контролируется со стороны Баку, должна получить временный статус, как минимум обеспечивающий гарантии безопасности и автономии.

В своём выступлении глава внешнеполитического ведомства Армении говорил также о других элементах урегулирования: «Сопредседатели говорят, что население Нагорного Карабаха должно само определить свое будущее посредством свободного волеизъявления, которое должно иметь для всех международную юридическую силу. До организации этого волеизъявления с целью определения окончательного статуса у Нагорного Карабаха должен быть промежуточный статус, это означает, что затем будет также окончательный статус. Многие страны, которые использовали свое право на самоопределение, прошли этот пусть с такими статусами: промежуточный, временный, а затем окончательный. В случае промежуточного статуса международное сообщество соответствующим решением, возможно, Совета Безопасности [ООН], должно признать этот промежуточный статус».

Касаясь гарантий безопасности Нагорного Карабаха, глава МИД Армении сказал, что это должны быть многоуровневые гарантии.

«Что говорят сопредседатели?.. Они говорят, что для урегулирования карабахской проблемы Карабаху нужны многоуровневые международные гарантии безопасности. Многоуровневый означает, что должны быть ни только многонациональные миротворческие силы вокруг Карабаха или гарантии безопасности посредством соответствующей резолюции Совета Безопасности, но также, например, должно быть признано, что Армения является гарантом безопасности Карабаха. Также Армия обороны Нагорного Карабаха должна быть гарантией безопасности».

По словам Налбандяна, без обеспечения гарантий полной безопасности урегулирование карабахской проблемы будет невозможно.

Урегулирования нагорно-карабахского конфликта коснулся в своей речи на открытии конференции также президент Армении Серж Саргсян.

«Пропаганда армянофобии со стороны властей Азербайджана внутри страны и попытки вывести эту пропаганду на международную арену создают ситуацию, в которой армянское общество в Арцахе, Армении и Диаспоре ещё больше ужесточит свою готовую к компромиссу позицию.

Не может быть никакого стабильного мира, пока руководство Азербайджана не смирится с существованием принятых международным сообществом принципов. Мы убеждены, что для сохранения международного мира и предотвращения конфликтов важна реализация прав человека, в том числе права народов на равноправие и самоопределение, поскольку почти во всех случаях ограничение этого права вызывает политический кризис, а затем — войну.

В последнее десятилетие, почему бы и нет, даже с мая 1994 года, много говорилось о мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта, об элементах и принципах урегулирования. Вы также в ходе этой конференции, несомненно, обсудите проблему, рассматривая её со всех возможных сторон.

Считаю необходимым констатировать, что позиция государства осталась прежней — население Республики Арцах имеет естественное право свободно, независимо и безопасно жить в собственной стране и регулярно проводимыми очередными выборами, стабильной государственной системой, развивающейся экономикой и усилиями патриотичных граждан каждый день реализует это своё право.

Реализация гражданами Арцаха своего неотъемлемого права — исторический факт. Остальные вопросы можно урегулировать посредством мирных переговоров. В течение многих лет мы доказали, несмотря на всякие политические мифы, нас невозможно свернуть с этого пути», — сказал Саргсян.

Ожидается, что переговоры по урегулированию конфликта продолжатся в сентябре в рамках Генассамблеи ООН, где должны встретиться главы МИД Армении и Азербайджана. Такая договорённость была достигнута на последней встрече Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова 11 июня в Брюсселе. Точная дата встречи пока не определена.

Сегодня же для участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в США с рабочим визитом отправился президент Армении Серж Саргсян. По сообщению президентской пресс-службы, Саргсян выступит с речью на Ассамблее, а также встретится с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Намечаются также другие двусторонние встречи.