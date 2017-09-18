Приднестровье: «Самое главное – уверенность, что Россия всегда будет рядом»
Тирасполь, 19 сентября, 2017, 01:04 — ИА Регнум. «Самое главное для жителей Приднестровья — уверенность в завтрашнем дне и в том, что Россия всегда будет рядом», — заявил президент ПМР Вадим Красносельский на встрече с главой приднестровского правительства Александром Мартыновым по итогам его взвита в Москву, передает корреспондент ИА REGNUM.
Мартынов рассказал, что на площадке Госдумы обсуждались вопросы помощи Приднестровью. «Причём, речь идёт не только об оказании финансовой поддержки. Начинаем мы с другого — с помощи экспертной. Это необходимо для того, чтобы более эффективно и качественно развивать нашу экономику, строить регуляторную политику», — сказал он.
Премьер отметил, что сейчас аудиторская компания завершает работу по анализу финансов Приднестровья. «На основании результатов этой работы будут приниматься дальнейшие решения об оказании финансовой помощи Приднестровью, о формате этой помощи и её сумме. Кроме этого, на площадке Госдумы мы обсудили вопрос привлечения инвестиций в Приднестровье», — отметил глава правительства.
Говорили в Москве и о перспективах предоставления Приднестровью технического кредита на развитие промышленных предприятий. По словам Мартынова, приднестровские производственники нуждаются в поддержке, сумма которой эквивалентна $60 млн. «Эти средства нужны для обновления и модернизации оборудования, наращивания оборотных средств, увеличения объёмов производства и экспорта. Все это скажется на пополнении доходной части бюджета Приднестровья», — подчеркнул Александр Мартынов.
Главное, по его словам, чтобы оказание Россией финансовой помощи «носило понятный и системный характер».