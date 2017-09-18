Тирасполь, 19 сентября, 2017, 01:04 — ИА Регнум. «Самое главное для жителей Приднестровья — уверенность в завтрашнем дне и в том, что Россия всегда будет рядом», — заявил президент ПМР Вадим Красносельский на встрече с главой приднестровского правительства Александром Мартыновым по итогам его взвита в Москву, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Синица ИА REGNUM Общественный транспорт на улицах Тирасполя

Мартынов рассказал, что на площадке Госдумы обсуждались вопросы помощи Приднестровью. «Причём, речь идёт не только об оказании финансовой поддержки. Начинаем мы с другого — с помощи экспертной. Это необходимо для того, чтобы более эффективно и качественно развивать нашу экономику, строить регуляторную политику», — сказал он.

Премьер отметил, что сейчас аудиторская компания завершает работу по анализу финансов Приднестровья. «На основании результатов этой работы будут приниматься дальнейшие решения об оказании финансовой помощи Приднестровью, о формате этой помощи и её сумме. Кроме этого, на площадке Госдумы мы обсудили вопрос привлечения инвестиций в Приднестровье», — отметил глава правительства.

Говорили в Москве и о перспективах предоставления Приднестровью технического кредита на развитие промышленных предприятий. По словам Мартынова, приднестровские производственники нуждаются в поддержке, сумма которой эквивалентна $60 млн. «Эти средства нужны для обновления и модернизации оборудования, наращивания оборотных средств, увеличения объёмов производства и экспорта. Все это скажется на пополнении доходной части бюджета Приднестровья», — подчеркнул Александр Мартынов.

Главное, по его словам, чтобы оказание Россией финансовой помощи «носило понятный и системный характер».