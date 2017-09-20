Лондон, 20 сентября, 2017, 03:23 — ИА Регнум. Гениальность — вовсе не гарантия счастливой, благополучной жизни и отсутствия проблем с сильными мира сего. Скорее наоборот. Не обошли проблемы стороной и Чарли Чаплина — великого актера и режиссера, создателя известного практически каждому образа Бродяжки. Его талант был нешаблоным, впрочем, как любой настоящий талант. Целью Чаплина было не только рассмешить зрителя, но и заставить его сопереживать и думать. О том, что в гениальном комике и его антифашистском фильме вызвало резкое недовольство американских властей, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Денис Романов.

Ян Мухаметьянов ИА REGNUM Обвинение против Чарли Чаплина

Истории в чаплиновских фильмах скорее трагикомедии, если не трагедии. Их герой один на один борется за выживание с жестоким и полным несправедливости миром, пытаясь сохранить при этом человеческое достоинство. Разумеется, денежных мешков эта проходящая сквозь все фильмы Чаплина гуманистическая линия не могла не раздражать.

Фильм «Великий диктатор» был задуман Чаплином еще до начала Второй мировой войны, а когда режиссер приступил к съемкам, Европа уже пылала. В США и Великобритании не желали портить отношения с гитлеровской Германией, которая при поддержке американских наци оказывала давление на Голливуд, угрозы получал и лично Чаплин. Ему пророчили провал фильма в прокате, что означало бы для режиссера банкротство, так как он поставил на кон 2 миллиона собственных средств. К травле подключился Комитет по расследованию антиамериканской деятельности, стоявший на страже невмешательства США в войну и преследовавший слишком активных антифашистов. Тем не менее, 15 октября 1941 года фильм вышел в широкий прокат.

Подробнее о судьбе фильма «Великий диктатор» и его режиссера читайте здесь: Борьба за справедливость: Чарли Чаплин и американская «демократия»