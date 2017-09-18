Нью-Йорк, США, 18 сентября, 2017, 23:54 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что ситуация на Корейском полуострове критическая. Об этом он заявил сегодня, 18 сентября, на встрече с главой МИД Японии Таро Коно «на полях» 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Roman Harak КНДР

Лавров заявил о востребованности диалога между Москвой и Токио по проблематике безопасности в Северо-Восточной Азии.

«Считаем постоянный диалог между Россией и Японией по проблематике безопасности в Северо-Восточной Азии весьма и весьма востребованным, прежде всего в связи с той критической ситуацией, которая складывается на Корейском полуострове. Тем ценнее сегодняшняя возможность обменяться мнениями по этим и другим вопросам», — сказал Лавров.

Также глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что обмен мнениями между президентом Российской Федерации и премьер-министром Японии по вопросам международных отношений является очень полезным.

Напомним, 11 сентября Совет Безопасности ООН вновь ужесточил санкции против КНДР. Тем не менее в ночь на 15 сентября Северная Корея провела очередной ракетный пуск. При этом ракета пролетела более 2,2 тыс. километров. Её курс лежал над японским островом Хоккайдо.