Москва, 18 сентября, 2017, 23:56 — ИА Регнум. Модель американского глобализма перестала работать, и это всё больше осознают не только другие крупные державы мира, но и сами американские элиты. Это, в свою очередь, с одной стороны, способствует усилению политического давления Вашингтона на другие государства, но с другой — способствует появлению новых концепций в сфере международных отношений в самих США. Об этом 18 сентября заявила завкафедрой зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Ольга Павленко в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сорос

«В настоящий момент ситуация, действительно, очень кризисная. И кризис идеологический, кризис американской главной идеи — американского глобализма», — заявила Павленко.

По её словам, это ярко выражается в том, что США последнее время постоянно прибегают к политике санкций, но эта политика оказывается неэффективной — и такие результаты вызывают «действительно истерические рефлексии в американском истеблишменте».

В связи с этим существуют важные симптомы того, что в США «экспорт демократии» перестают рассматривать как эффективный механизм внешнеполитической экспансии.

Так, летом 2017 года американским Советом по международной политике был принят большой стратегический документ, где, по крайней мере, был поставлен вопрос о возможности глобального сотрудничества с Россией по управлению международными рисками.

«(Документ, посвящённый) международным беспорядкам, управлению международными беспорядками, перспективам сотрудничества России и США — на Западе пытаются нащупать, где можно построить хоть какие-то мосты между Вашингтоном и Москвой», — указала политолог.

Об этом, в частности, свидетельствует письмо группы сенаторов от Республиканской партии США во главе с Тедом Крузом, которое было направлено в марте 2017 году госсекретарю Рексу Тиллерсону и содержало просьбу расследовать выдачу грантов фондам Джорджа Сороса со стороны Госдепартамента.

«Фактор Сороса — это 587 млн на 2017 год на «экспорт демократии». Но всё-таки какие-то подвижки есть. Это письмо сенаторов, Теда Круза — трудно говорить о его русофильских симпатиях, но то, что они говорят, что экспорт демократии слишком дорог, и любой демократический интервенционализм приводит просто к катастрофам… То, что ставятся уже такие вопросы, а не замыливаются, и то, что прямо говорится о том, что Сорос — финансовый террорист, это уже очень серьёзные симптомы», — считает Павленко.

Тем не менее, по её словам, это создаёт лишь предпосылки для политических перемен в США, но не гарантирует их. Наоборот, Вашингтон может попытаться найти решение своих проблем через продолжение прежнего внешнеполитическего курса — однако на этот раз даже в более радикальном воплощении.

«Поскольку на кону американское глобальное лидерство, которое эта страна не в состоянии реализовывать ни по какому направлению, то, безусловно, чем сильнее та или иная держава держава будет — будь то Россия, Китай, вообще БРИКС сейчас под очень серьёзным вниманием Госдепа находится, — тем больше будет стратегий их изоляции, дискредитации на мировой арене», — заключила эксперт.