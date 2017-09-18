Вашингтон, 3 декабря, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Когда для США возникнет реальный риск войны с Россией, они перестанут вооружать Киев, написал 3 декабря в своей статье «Зимняя война» Путина на Украине» для Тhe Аmerican Сonservative Патрик Бьюкенен.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Отметив, что США не должны диктовать Киеву, когда тому следует переходить к мирным переговорам с Россией и остановить войну, эксперт напомнил, что американцы всё же имеют право уведомить Киев, что «риски дальнейших боевых действий уже превышают потенциальную выгоду для нас». Особенно «учитывая наш незаменимый вклад в военные действия Украины», пишет Бьюкенен.

«Великим державам не следует допускать со стороны меньших держав, если это не связано с жизненными интересами, возможности втягивать их в войны», — резюмирует Бьюкенен.

По его словам, «инцидент с польской ракетой и шумные крики о возмездии России за нанесение удара по стране НАТО» показали: многие обязательства США о вмешательства в войны, не связаны с безопасностью или жизненно важными интересами самих Штатов.