Вашингтон, 18 сентября, 2017, 23:57 — ИА Регнум. США дополнительно направят в Афганистан чуть более 3 тыс. солдат, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, 18 сентября сообщает Reuters.

The U.S. Army ВС США

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Глава Пентагона заявил, что большинство солдат находятся уже либо на пути в Афганистан, либо получили уведомление о предстоящей командировке.

«Численность составит чуть более 3 тыс. человек. Честно говоря, я пока не подписал все приказы», — заявил Мэттис.

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Напомним, в августе 2017 года президент США Дональд Трамп объявил новую стратегию США в Афганистане, в рамках которой предусмотрено увеличение численности солдат и дипломатическое давление на Пакистан, который обвинили в поддержке исламистских боевиков, сражающихся против афганского правительства.

Ранее сообщалось, что Вашингтон принял решение направить в Афганистан около 3 тыс. 500 солдат.