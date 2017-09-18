Тель-Авив, Израиль, 18 сентября, 2017, 23:31 — ИА Регнум. На юге Израиля открыта первая в истории страны постоянная военная база США, сообщает пресс-служба израильской армии.

The U.S. Army ВС США на учениях

По информации пресс-службы, на этой базе, которая интегрирована в пункт постоянной дислокации одной из израильских частей ПВО, будут служить солдаты и офицеры армии США.

Американская база расположена в Негеве, на территории базы ПВО «Машабей Саде». Американский военный контингент относится к силам ПВО США.

«Впервые в истории Израиля и его армии мы создали постоянную военную базу США, над которой поднят американский флаг», — сказал на церемонии открытия военной базы командующий силами ПВО Израиля Цвика Хаймович.

В свою очередь, представитель вооруженных сил США генерал-майор Джон Гронски заявил, что израильские и американские военные теперь будут вместе жить и вместе нести службу.

Напомним, ранее военные контингенты США размещались на территории Израиля лишь на временной основе.