Донецк, 18 сентября, 2017, 23:28 — ИА Регнум. Украина и США, отказавшись обсуждать инициативу России в ООН по миротворцам в Донбассе, продемонстрировали свою нацеленность исключительно на силовой вариант решения конфликта. Об этом 18 сентября заявил постоянный полномочный представитель ДНР в трёхсторонней контактной группе Денис Пушилин.

СВ ДНР Гильзы

«Отказ Украины и США от работы над текстом резолюции по миссии ООН в Донбассе, предложенной Россией, раскрывает истинные мотивы западных партнеров», — приводит комментарий Пушилина «Донецкое агентство новостей».

По словам представителя ДНР, инициатива России даёт возможность добиться реального прекращения огня на постоянной основе, а также выполнения Комплекса мер по мирному урегулированию от февраля 2015 года, однако она оказалась неприемлема для Украины.

«Их интересует исключительно силовой вооружённый вариант возврата Донбасса под свой контроль. Такой новый «хорватский сценарий» с введением миротворцев на всю территорию Донбасса, подконтрольную республикам, и силовое решение конфликта чужими руками. Украина уже продемонстрировала недоговороспособность и демонстративно саботирует выполнение своих обязательств на политическом треке», — заявил Пушилин.

По его словам, Киев и Вашингтон фактически выступили «за продолжение обстрелов, за продолжение гражданской войны».

Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что после первого обсуждения российского проекта американские и украинские представители заявили о неготовности работать над документом.

По его словам, текст вызвал существенные замечания у Вашингтона и Киева, более того, делегаты с Украины не исключили, что представят свой встречный проект по размещению миротворческой миссии в Донбассе.