Москва, 19 сентября, 2017, 00:11 — ИА Регнум. Международное влияние США последовательно слабеет, и теперь это выражается не только в том, что Вашингтону всё тяжелее иметь дело с крупными мировыми державами, такими как Китай и Россия, но и в том, что всё большую самостоятельность начинают проявлять ближайшие союзники Вашингтона. Об этом 18 сентября заявил председатель российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Кукрыниксы. Колониальные народы при свете «факела свободы». 1957

«Ситуация, с которой столкнулись американцы, США — когда в мире их не воспринимают уже по существу всерьёз», — заявил Орджоникидзе.

Помимо того, что США испортили отношения с Россией и Китаем, тем самым поспособствовав их сближению, зашли в тупик с КНДР и ничего не добились, попытавшись надавить экономически и дипломатически на Иран, Вашингтон испытывает также серьёзный кризис и в отношениях со своими «союзниками», полагает дипломат.

«Ближайшие союзники США, недавние в общем-то в историческом плане — Египет и Израиль, отошли в сторону», — считает он.

«Как себя ведут президент Египта и премьер-министр Израиля? Куда они ездят, если какая-то проблема? Хороши «друзья», приезжающие в Москву и договаривающиеся об урегулировании в Сирии, где американцам тоже толком не удалось ничего сделать», — пояснил Орджоникидзе.

Вторым ярким примером ослабления международного влияния США даже в кругу наиболее близких Вашингтону государств выступает Латинская Америка, продолжил эксперт.

«Латинская Америка — вроде бы совсем мягкая подбрюшина. Все «цветные революции» провели, всё хорошо и прекрасно, во всех ведущих латиноамериканских странах пришли, казалось бы, их люди — но на самом деле это люди, которые проводят самостоятельную внешнюю политику — как на БРИКС ездили, так и ездят. Как проводили в Аргентине свою политику, так и проводят. Ничего не изменилось», — указал Орджоникидзе.

«Но самое интересное — полный провал идёт в Афганистане восьмилетней войны. И даже союзники США по НАТО — и те говорят, что не надо устраивать нам тут вторую холодную войну», — добавил он.

Таким образом, можно констатировать, что международное сообщество сегодня является свидетелем важного исторического момента, наблюдая, как в прошлое «уходит очередная империя», считает дипломат.

«Но империя уходит с кровью, возникают кризисы, конфликты, войны, жертвы. Империя не хочет уходить, и она всячески противится (этому процессу)», — заключил Орджоникидзе.