МИД КНДР: ООН пытается «физически уничтожить» народ Северной Кореи
Пхеньян, 18 сентября, 2017, 23:25 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики обвинило Организацию Объединённых Наций в намерении «физически уничтожить народ» Северной Кореи. Соответствующее заявление распространила сегодня, 18 сентября, пресс-служба северокорейского внешнеполитического ведомства.
Напомним, 11 сентября Совет Безопасности ООН принял очередную резолюцию об ужесточении санкций против КНДР. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что данная резолюция — лишь «маленький шаг» на пути полного удушения Северной Кореи, для того чтобы заставить её отказаться от ядерного оружия.
В МИД КНДР заявили, что санкции со стороны ООН являются «самым порочным, неэтичным и бесчеловечным актом враждебности», который призван «истребить народ республики».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. Северная Корея продолжает проводить ядерные и баллистические испытания. С каждым разом северокорейские ракеты летят всё дальше.
В ответ США и Южная Корея проводят у северокорейских границ одни военные учения за другими. Южная Корея собирается закупать у США крупную партию вооружений и амуниции.