Пхеньян, 18 сентября, 2017, 23:25 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики обвинило Организацию Объединённых Наций в намерении «физически уничтожить народ» Северной Кореи. Соответствующее заявление распространила сегодня, 18 сентября, пресс-служба северокорейского внешнеполитического ведомства.

Roman Harak Лица КНДР

Напомним, 11 сентября Совет Безопасности ООН принял очередную резолюцию об ужесточении санкций против КНДР. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что данная резолюция — лишь «маленький шаг» на пути полного удушения Северной Кореи, для того чтобы заставить её отказаться от ядерного оружия.

В МИД КНДР заявили, что санкции со стороны ООН являются «самым порочным, неэтичным и бесчеловечным актом враждебности», который призван «истребить народ республики».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. Северная Корея продолжает проводить ядерные и баллистические испытания. С каждым разом северокорейские ракеты летят всё дальше.

В ответ США и Южная Корея проводят у северокорейских границ одни военные учения за другими. Южная Корея собирается закупать у США крупную партию вооружений и амуниции.