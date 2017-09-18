Дамаск, 18 сентября, 2017, 23:07 — ИА Регнум. «Власть Башару Асаду Россия спасла, теперь она может переключиться и на борьбу с террористами, — так трактует задачи Москвы в Сирии корреспондент The Guardian Шон Уокер. — Россия вмешалась в сирийский конфликт в 2015 году на стороне официального Дамаска, когда режиму Асада угрожало поражение. Москва весь первый год своего участия в сирийской войне говорила, что прибыла в регион с целью противостоять Исламскому государству (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако на самом деле больше подвергала своим бомбардировкам места скопления оппозиционных Асаду группировок и чаще всего тех, что пользовались поддержкой Запада».

Beshr Abdulhadi ВС САР

По мнению британского журналиста, «долгое время Россия на Ближнем Востоке проводила политику «из двух зол выбираем меньшее, лучше сохранить все как есть, чем устраивать революции». Корни стратегии поддержки Асада в этом. Теперь же, когда режиму Дамаска свержение не угрожает, можно задуматься и о войне против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Согласно рассуждениям автора, «нынешние победы над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — больше заслуга иранских бойцов и поддерживаемых Тегераном вооруженных групп, чем российской авиации». Кроме того он приводит сильно не совпадающие цифры доминирования существующего правительства Сирии на ее территории.

«По словам российских военных, всего 15% сирийской земли находится под контролем формирований Исламского государства (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По оценкам же Сирийской обсерватории по правам человека, находящейся в Лондоне, под властью Асада всего 48% территории страны», — заключает Уокер, считая цифры, приведенные последними, более правдивыми и отражающими действительное положение дел.