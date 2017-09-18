Ленинградская область, 18 сентября, 2017, 22:55 — ИА Регнум. Уже четыре месяца ничего не слышно о ситуации вокруг затонувшего в Финском заливе в начале года рыболовецкого судна Monni («Монни»). С наступлением холодов встанет лёд, и работы по подъему судна и поиску тел моряков придётся вновь отложить на неопределённый срок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

47.mchs.gov.ru Поиски судна «Монни» в Финском заливе

Напомним, судно пропало 4 января, не вернувшись в порт Усть-Луга с грузом выловленной рыбы. Только после масштабных поисковых работ 9 января судно обнаружили на дне Финского залива, где оно и покоится до сих пор. Трое членов экипажа, находившиеся на борту в момент исчезновения, так и не найдены.

Согласно решению Кингисеппского городского суда, до 1 сентября 2017 года владелец затонувшего судна Monni — ООО «ФиШиппинг» — должен был произвести работы по поднятию судна со дна Финского залива за счет собственных средств. Однако две недели спустя обозначенного срока ничего не изменилось.

Как признают во всех причастных к этой истории ведомствах, никакой конкретики о том, когда судно будет поднято, будут ли выделены на это средства и продолжатся ли поиски тел погибших людей, пока нет.

«Всё зависло на этапе, когда Кингисеппский суд обязал компанию, которая владеет этим судном, взять на себя финансовые расходы по поднятию судна. Но компания сказала, что у них на это нет денег. До 1 сентября они должны были это сделать. Значит, вопросы к судебным приставам. Но, скорее всего, ответ такой же», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

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Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти, в настоящее время работы по поиску тел погибших также не ведутся. Впрочем, они не ведутся уже с мая. Спасатели ждут отмашки прокуратуры на новый этап поисковой операции.

В мае, когда ещё продолжались поиски, теплилась надежда, что мольбы родственников будут услышаны, и тела их близких найдут. Предполагалось даже, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко даст указание выделить из казны деньги на подъём Monni. Однако резервные средства в регионе выделять передумали, сославшись на то, что это является нецелевым расходованием бюджета.

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Напомним, по факту кораблекрушения и исчезновения троих человек продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

Родственники пропавших моряков опасаются, что со временем могут быть утеряны важные для следствия улики, поэтому обратились с просьбой отдать распоряжение о подъеме судна и продолжении поиска тел к президенту России Владимиру Путину.

В тексте петиции говорится о том, что силами родственников, друзей членов экипажа и просто неравнодушных людей поиски продолжаются, в том числе и с применением технических средств.

«Сторонними специалистами было обследовано дно вблизи затонувшего судна при помощи гидролокатора, на расстоянии 50 метров от судна были обнаружены два предмета, предположительно запутавшиеся в рыболовецких сетях, по размерам и габаритам схожие с телом человека. Данная информация и заключение специалистов переданы в МЧС и в Следственный комитет с просьбой возобновить поиски, но никаких действий, кроме длительных совещаний на всех уровнях, не последовало. Не хочется никого обвинять в несостоятельности и недееспособности, но сложившаяся ситуация говорит сама за себя», — говорит автор петиции Дмитрий Леонов.

Родственники членов экипажа, находившихся на судне, выдвигают разные версии произошедшего, но, как подчеркивают в пресс-службе транспортного управления СКР по Северо-Западу, реальные причины произошедшего можно будет выяснить не ранее, чем после поднятия судна. «Пока больше вопросов, чем ответов», — добавил представитель ведомства.

«Если действительно данная операция — это нецелевое расходование бюджетных средств и проводиться она не будет, просим Вас не терять время и официально уведомить нас об этом. В этом случае мы будем своими силами искать необходимую сумму. Отдадим всё, что у нас осталось, обратимся за помощью к различным фондам и средствам массовой информации», — написали родные рыбаков в своем обращении к президенту.

Родственники пропавших без вести написали похожие обращения губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко, в Северо-Западный региональный центр МЧС, а также в приемную президента РФ в Северо-Западном федеральном округе и в Следственный комитет.

«На данный момент всё так и остается на уровне разговоров», — сетовали родные пропавших рыбаков еще в апреле.

Впрочем, ситуация пока не изменилась, всё упирается в рутинную судебно-процессуальную работу, которая может затянуться до холодов. Очевидно, это будет означать, что поиск тел и подъём судна вновь окажется невозможным до схода ледяного покрова.