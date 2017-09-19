Москва, 20 сентября, 2017, 01:48 — ИА Регнум. Новый голливудский «ужастик» «Оно» бьет конкурентов в прокате одной левой. Тем удивительнее, что «ужастик» это не новый, а старый. Дело даже не в том, что снят он по роману, вышедшему еще в 80-е, просто это экранное воплощение истории про демона из городской канализации не первое. Правда, в прошлый раз фильм был снят по горячим следам и клоун Пеннивайз бесчинствовал на телевизионном экране. О том, как изменился монстр и борцы с ним за 27 лет (кстати, именно на такой срок обычно уходило в спячку чудовище), рассказывает автор ИА REGNUM Марина Александрова.

Монстр

Если фильм 1990-го года можно было смело показывать не очень нервным детям, то экранизация 2017-го ничем не напоминает жутковатую, но светлую сказку о крепкой дружбе и борьбе со злом, чем-то напоминающую истории Владислава Крапивина и Клайва Стэплза Льюиса. Нет, он вполне заслуженно имеет в отечественном прокате рейтинг «18+». Если уж в нем из раковины хлещет кровища, то это настоящий кровавый потоп — вероятно, по мнению режиссера, меньше чем половиной цистерны современного очерствевшего зрителя не пронять.

А еще современному зрителю отказано в способности воспринять нелинейный сюжет, который составляет главную «фишку» кинговского романа. Временная линия в фильме действительно стала ровненькой линией — никаких тебе заумных флэшбэков, в которых можно запутаться. В самом деле, фильм совсем не о том, что все мы родом из детства, он про ужасы и спецэффекты. Ну, и про проблемы незаметно подкравшегося к героям полового созревания. Вообще всякие дела «ниже пояса» занимают в разговорах одиннадцатилетних приятелей едва ли не больше места, чем таинственное чудовище. А от флюидов, испускаемых их рано созревшей подружкой Беверли рвет крышу не только у одноклассников, но и у ее собственного отца.

Подробнее о фильме «Оно» читайте здесь: Голливуд не верит в сказки, только в педофилию

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