Нижегородские льготники могут остаться без необходимых лекарств
Нижний Новгород, 18 сентября, 2017, 22:35 — ИА Регнум. ФАС РФ подтвердила наличие нарушений, допущенных медицинскими организациями Нижегородской области при госзакупках лекарственных препаратов в 2017 году. По словам члена центрального штаба ОНФ, директора Фонда «Здоровье» Эдуарда Гаврилова, эти нарушения могут привести к необоснованным тратам бюджетных средств, что снижает и без того невысокую доступность льготного лекарственного обеспечения для пациентов.
Сами нарушения были выявлены экспертами ОНФ. Их внимание привлек ряд контрактов, заказчиками по которым выступали медицинские организации Нижегородской области: Городская клиническая больница №40 Автозаводского района Нижнего Новгорода, заключившая контракт на сумму 50 млн руб., Уренская ЦРБ — на сумму 47 млн рублей, Нижегородский областной клинический онкологический диспансер — около 44 млн рублей, Городская больница скорой медицинской помощи им. М. Ф. Владимирского — около 22 млн рублей.
ФАС установила, что заказчики нарушили закон «О контрактной системе», включив в один лот несколько препаратов, каждый из которых выпускает свой производитель. Аукционная документация, согласно заключению антимонопольного ведомства, также была составлена с нарушениями, ограничивающими участие в конкурсе поставщиков. По материалам дела будет возбуждено дело об административном правонарушении.
«Нарушения закона при госзакупках приводят к тому, что лекарства получает меньше пациентов. Чтобы решить проблему, президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству проверить госзакупки лекарств в регионах. Мы надеемся, что в рамках проекта «За доступные лекарства» мы поможем пациентам получить положенные им по закону препараты, и призываем общественников включиться в эту работу в своих регионах», — заявил Гаврилов.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года нижегородское управление ФАС России признало ГКУ НО «Центр размещения заказа Нижегородской области» и министерство здравоохранения Нижегородской области нарушившими требования законодательства о контрактной системе при проведении электронного аукциона на оказание услуг по обеспечению граждан лекарственными препаратами.
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По результатам рассмотрения жалобы были установлены нарушения закона о контрактной системе. Несмотря на выданное уполномоченному органу и заказчику предписание об аннулировании закупки, контракт все же был заключен.
По заявлению ФАС Арбитражным судом Нижегородской области были приняты обеспечительные меры в виде запрета исполнения обязательств сторонами по данному контракту. Нижегородский Минздрав проигнорировал решение ФАС РФ, и контракт с ООО «Поволжье-Фарм» был исполнен в полном объеме, несмотря на принятые судом обеспечительные меры.
ООО «Поволжье-Фарм» и министерство здравоохранения Нижегородской области, не согласившись с названным определением, обжаловали его в Первом арбитражном апелляционном суде.
Первый арбитражный апелляционный суд поддержал ФАС, и жалобы министерства и ООО «Поволжье-Фарм» оставлены без удовлетворения.