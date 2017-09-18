Нижний Новгород, 18 сентября, 2017, 22:35 — ИА Регнум. ФАС РФ подтвердила наличие нарушений, допущенных медицинскими организациями Нижегородской области при госзакупках лекарственных препаратов в 2017 году. По словам члена центрального штаба ОНФ, директора Фонда «Здоровье» Эдуарда Гаврилова, эти нарушения могут привести к необоснованным тратам бюджетных средств, что снижает и без того невысокую доступность льготного лекарственного обеспечения для пациентов.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Сами нарушения были выявлены экспертами ОНФ. Их внимание привлек ряд контрактов, заказчиками по которым выступали медицинские организации Нижегородской области: Городская клиническая больница №40 Автозаводского района Нижнего Новгорода, заключившая контракт на сумму 50 млн руб., Уренская ЦРБ — на сумму 47 млн рублей, Нижегородский областной клинический онкологический диспансер — около 44 млн рублей, Городская больница скорой медицинской помощи им. М. Ф. Владимирского — около 22 млн рублей.

ФАС установила, что заказчики нарушили закон «О контрактной системе», включив в один лот несколько препаратов, каждый из которых выпускает свой производитель. Аукционная документация, согласно заключению антимонопольного ведомства, также была составлена с нарушениями, ограничивающими участие в конкурсе поставщиков. По материалам дела будет возбуждено дело об административном правонарушении.

«Нарушения закона при госзакупках приводят к тому, что лекарства получает меньше пациентов. Чтобы решить проблему, президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству проверить госзакупки лекарств в регионах. Мы надеемся, что в рамках проекта «За доступные лекарства» мы поможем пациентам получить положенные им по закону препараты, и призываем общественников включиться в эту работу в своих регионах», — заявил Гаврилов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года нижегородское управление ФАС России признало ГКУ НО «Центр размещения заказа Нижегородской области» и министерство здравоохранения Нижегородской области нарушившими требования законодательства о контрактной системе при проведении электронного аукциона на оказание услуг по обеспечению граждан лекарственными препаратами.

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По результатам рассмотрения жалобы были установлены нарушения закона о контрактной системе. Несмотря на выданное уполномоченному органу и заказчику предписание об аннулировании закупки, контракт все же был заключен.

По заявлению ФАС Арбитражным судом Нижегородской области были приняты обеспечительные меры в виде запрета исполнения обязательств сторонами по данному контракту. Нижегородский Минздрав проигнорировал решение ФАС РФ, и контракт с ООО «Поволжье-Фарм» был исполнен в полном объеме, несмотря на принятые судом обеспечительные меры.

ООО «Поволжье-Фарм» и министерство здравоохранения Нижегородской области, не согласившись с названным определением, обжаловали его в Первом арбитражном апелляционном суде.

Первый арбитражный апелляционный суд поддержал ФАС, и жалобы министерства и ООО «Поволжье-Фарм» оставлены без удовлетворения.