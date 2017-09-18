Донецк, 18 сентября, 2017, 22:14 — ИА Регнум. Руководитель ДНР Александр Захарченко заявил, что Михаил Саакашвили со своими приспешниками не имеет никаких отличий от действующей власти в Киеве. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщил представитель администрации главы ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Захарченко

Лидер республики считает, что все виновные «в развязывании геноцида народа Донбасса будут отвечать за свои деяния на будущем военном трибунале».

«Это внутренние дела другого государства. Мы понимаем, что и власть на бывшей Украине, и новая оппозиция придерживаются одинаковых взглядов. И для тех, и для других национальными героями являются нацистские преступники Бандера и Шухевич. И те, и другие опираются на радикальных националистов. И те, и другие причастны к развязыванию войны против нас, то есть и те, и другие на будущем военном трибунале будут либо обвиняемыми, либо свидетелями. И, кстати, те и другие выступают за продолжение войны и уничтожение тех жителей Донбасса, которые сделали выбор в пользу независимости», — отметил Захарченко.

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Глава ДНР заявил, что не допустит проведения на территории ДНР выборов украинского парламента и президента страны.

«Новая оппозиция в Киеве настаивает на досрочных выборах президента и Верховной рады. Так вот, хочу сказать: если эти выборы состоятся, мы не допустим повторения того политического мошенничества, которое устроил Киев на прошлых выборах в 2014 году. На этот раз мы не позволим сделать вид, что на нашей территории проходят выборы президента бывшей Украины и Верховной рады. В 2014 году украинских выборов на нашей территории тоже не было, но Киев нагло заявлял, что проводит выборы на всей территории бывшей Украины. Именно поэтому мы считаем те выборы незаконными и власть на Украине — нелегитимной», — подчеркнул он.

Руководитель республики добавил, что докажет всему миру, что украинских выборов в ДНР не будет.

«В этот раз не пройдет. Мы всему миру докажем, что украинских выборов на нашей территории не будет. Так что Киеву придется выбирать. Либо признать, что выборы проходят на части той территории, которую они считают своей, и, соответственно, признать свою власть ограниченно легитимной. Либо признать ДНР и ЛНР и тогда уже проводить выборы на «всей территории», но только своего государства — без нас», — резюмировал Александр Захарченко.