Москва, 18 сентября, 2017, 21:46 — ИА Регнум. МЧС России предупреждает об ухудшении погоды в Москве и Подмосковье вечером 18 сентября. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба столичного управления ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM После урагана

По данным синоптиков, в связи с приближением холодного атмосферного фронта в ближайшие 1−3 часа на территории столичного региона ожидается усиление южного, юго-западного ветра с порывами 13−18 метров в секунду.

Ожидается, что такая же погода сохранится в течение суток 19 сентября.

МЧС рекомендует при сильном ветре по возможности не выходить из дома, на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Водителям рекомендуется парковать транспортные средства вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций.

Напомним, МЧС объявило на 19 сентября «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.